Sanremo Young | ecco chi è Elena Emanuele | la giovanissima vincitrice

Elena Manuele : ecco chi è la vincitrice di Sanremo Young : Elena Manuele, giovane cantante di soli 15 anni di origine siciliana, è la vincitrice della prima edizione di SanremoYoung, il teen talent RAI condotto da Antonella Clerici, in onda live dal 16 febbraio su Rai1dal Teatro Ariston di Sanremo. La FINALISSIMA di ieri sera ha appassionato il pubblico in studio e a casa e ha conquistato il prime time televisivo con quasi il 20% di share – pari a 4 milioni 277 spettatori – e i Social, posizionandosi al ...

Sanremo Young torna nel 2019? Antonella Clerici vince la sua sfida : Antonella Clerici, Sanremo Young vince la prima serata. Tornerà nel 2019? Antonella Clerici ha concluso ieri sera su Rai 1 il suo impegno con Sanremo Young. Il nuovo programma di Rai 1, partito subito dopo il Festival di Sanremo, in onda naturalmente in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, in questi 5 appuntamenti ha conquistato il pubblico. In particolare la prima e l’ultima puntata del programma sono state le più seguite di questa ...

Video di Giusy Ferreri a Sanremo Young con Volevo Te e Partiti Adesso in duetto con Luna Farina : Ospite della puntata finale, Giusy Ferreri a Sanremo Young duetta con Luna Farina in Volevo te e Partiti Adesso. Venerdì 16 marzo si è svolta la finale del teen-talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, alla ricerca del giovane talento della musica italiana. In diretta dal teatro Ariston di Sanremo, i concorrenti si sono cimentati serata dopo serata nelle più belle canzoni di Sanremo, spesso accompagnati da artisti italiani. Ieri sera ...

Sanremo Young : chi ha vinto il festival ‘mini’. Dodici giovani talenti in gara e tanta musica per il festival condotto da Antonella Clerici : ecco chi si è portato a casa l’ambito premi : Una bellissima finale quella di ”Sanremo Young”, il festival in versione ‘mini’ che ha visto salire sul palco 12 giovanissimi talenti della musica italiana. Una serata ricca di esibizioni e di ospiti. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la siciliana Elena Manuele. La quindicenne frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Altra grande passione che affianca il canto è il ballo: Elena inizia a studiare ...

Elena Manuele e il suo futuro dopo la vittoria a Sanremo Young : Sanremo Young, trionfa Elena Manuele: ad agosto canterà all’Arena di Verona Si è conclusa ieri sera la prima edizione di Sanremo Young. Il “Ti lascio una canzone” in salsa sanremse ha incoronato la sua trionfatrice, che non è Antonella Clerici tornata in prima serata dopo Standing Ovation, bensì Elena Manuele. Quindici anni, arriva da San Gregorio di Catania e frequenta il secondo anno del liceo linguistico a Catania. Si da ...

«Sanremo Young» - vince Elena Manuele : Anche il talent show Sanremo Young, format alla sua prima edizione andato in onda su su Rai Uno condotto da Antonella Clerici, ha avuto – tra i suoi quattro finalisti (Leonardo De Andreis, Luna Farina, Elena Manuele e Raffaele Renda, tutti tra i 15 e i 17 anni) il suo vincitore: è Elena Manuele, considerata la migliore dalla giuria (composta da Iva Zanicchi, Baby K, Mara Maionchi, Marco Masini, Rocco Hunt, Cristina D’Avena, Angelo ...

Elena Manuele vince Sanremo Young : Sanremo Young - Elena Manuele Elena Manuele è la vincitrice di Sanremo Young 2018. La prima edizione del teen talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici si è chiusa con la vittoria della quindicenne siciliana che ha battuta nel rush finale Raffaele Renda, classificatosi secondo. Elena è stata premiata da Pippo Baudo, ospite della serata. Elena Manuele ha 15 anni e vive a San Gregorio di Catania, in Sicilia, dove frequenta il secondo anno del ...