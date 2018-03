Sampdoria-Inter 0-5 | poker Icardi con gol di tacco Apre Perisic

Serie A - l'Inter travolge la Sampdoria : poker di Icardi - 5-0 al Ferraris : Super prova dei nerazzurri, che dominano il match: per l'argentino 103 gol in A

Serie A - Sampdoria-Inter 0-5 : micidiale poker di Mauro Icardi! I nerazzurri salgono al quarto posto : L’Inter ha letteralmente strapazzato la Sampdoria nel lunch match della 29^ giornata della Serie A. I nerazzurri si sono imposti a Marassi con un roboante 5-0 e salgono al quarto posto in classifica, a un solo punto dalla Roma (impegnata contro il Crotone alle 15.00) e con due punti di vantaggio sulla Lazio (giocherà alle 20.45 contro il Bologna), ma con una partita in meno rispetto alle romane (il 4 aprile verrà recuperato il derby). I ...

Video Highlights Sampdoria – Inter 0-5 : Tabellino Serie A 18-03-2018 : Risultato Finale Sampdoria – Inter 0-5: Cronaca e Video Highlights Partita 29° Giornata Serie A 18 Marzo 2018. Una partita che vede subito l’Inter prendere il possesso del campo ed andare vicino al gol a più riprese. Si vede subito come la Sampdoria non è più la squadra che ha messo in difficoltà la Juventus, uscendo vittoriosa dallo scontro diretto. I nerazzurri ci provano fin dai primi minuti con Icardi che non riesce a ...

Inter travolge la Sampdoria a Genova : 14.23 A Genova tutto facile per l'Inter che travolge 5-0 la Sampdoria, alla seconda sconfitta di fila dopo il ko di Crotone Grande protagonista Icardi,autore di un poker di reti che gli permette di salire a quota 22 in campionato. Primo tempo senza storia: i nerazzurri, dopo aver sfiorato il gol per 4 volte, sbloccano con Perisic (26').Poi tris di Icardi (30' rigore,31' e 44').Allo scadere sussulto dei doriani:palo di Zapata.Ad inizio ripresa ...

Sampdoria-Inter : 0 - 5| : “Lunch match”: blucerchiati in campo contro i nerazzurri. Prima rete di Perisic, Icardi in due minuti sigla gli altri due gol, uno su rigore. E ne fa un altro al 44’. Altra rete, sempre dell’ex, a inizio secondo tempo

VIDEO Mauro Icardi segna di tacco alla Sampdoria! Gol pazzesco del capitano dell’Inter : Mauro Icardi ha realizzato una tripletta nel corso del primo tempo di Sampdoria-Inter. Il capitano dei nerazzurri è letteralmente indemoniato, da antologia il gol del 3-0 (i ragazzi Spalletti sono volati avanti 4-0 dopo i primi 45′): un bellissimo tacco in area di rigore. Di seguito il VIDEO. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

