Sampdoria-Inter 0-5 | le pagelle di CalcioWeb

L'Inter risorge contro la Sampdoria : 5-0 con poker di Icardi e quarto posto : Evidentemente le parole durissime usate da Luciano Spalletti al termine di Inter-Napoli hanno stimolato e non poco i suoi calciatori che hanno disputato un primo tempo monstre sul campo della ...

Sampdoria-Inter 0-5 - Perisic e poker di Icardi : blucerchiati travolti : GENOVA - E' finito l'inverno: riecco l'Inter, riecco Icardi, riecco tutti. Dopo tre mesi di letargo e una quindicina di partite condotte a tre cilindri, quando andava bene, a Marassi si rivede la ...

L'Inter travolge la Sampdoria : L'Inter travolge la Sampdoria al Ferraris di Genova. Successo per 5-0 della formazione nerazzurra con quattro gol di Icardi , 30' su rigore, 31', 44' e 6'st, ed uno di Perisic, quello dell'1-0 dopo 26'...

Serie A : Sampdoria-Inter 0-5 : ANSA, - ROMA, 18 MAR - Tutto facile per l'Inter sul campo della Sampdoria, nell'anticipo della 29/a di Serie A. I nerazzurri vincono 5-0 grazie a un super-Icardi, che firma ben quattro gol e supera il ...

Sampdoria-Inter 0-5 : pagelle e tabellino : Sampdoria-Inter, 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sampdoria-Inter 0-5 - poker Icardi con gol di tacco. Apre Perisic : E di colpo sembra di nuovo tecnica, convinta, compatta come tre mesi e mezzo fa. La pazza Inter non finisce di stupire e ammutolisce Marassi- da anni campo maledetto - rifilando quattro gol in un ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-5 : micidiale poker di Mauro Icardi! I nerazzurri salgono al quarto posto : L’Inter ha letteralmente strapazzato la Sampdoria nel lunch match della 29^ giornata della Serie A. I nerazzurri si sono imposti a Marassi con un roboante 5-0 e salgono al quarto posto in classifica, a un solo punto dalla Roma (impegnata contro il Crotone alle 15.00) e con due punti di vantaggio sulla Lazio (giocherà alle 20.45 contro il Bologna), ma con una partita in meno rispetto alle romane (il 4 aprile verrà recuperato il derby). I ...

Video Highlights Sampdoria – Inter 0-5 : Tabellino Serie A 18-03-2018 : Risultato Finale Sampdoria – Inter 0-5: Cronaca e Video Highlights Partita 29° Giornata Serie A 18 Marzo 2018. Una partita che vede subito l’Inter prendere il possesso del campo ed andare vicino al gol a più riprese. Si vede subito come la Sampdoria non è più la squadra che ha messo in difficoltà la Juventus, uscendo vittoriosa dallo scontro diretto. I nerazzurri ci provano fin dai primi minuti con Icardi che non riesce a ...

Inter travolge la Sampdoria a Genova : 14.23 A Genova tutto facile per l'Inter che travolge 5-0 la Sampdoria, alla seconda sconfitta di fila dopo il ko di Crotone Grande protagonista Icardi,autore di un poker di reti che gli permette di salire a quota 22 in campionato. Primo tempo senza storia: i nerazzurri, dopo aver sfiorato il gol per 4 volte, sbloccano con Perisic (26').Poi tris di Icardi (30' rigore,31' e 44').Allo scadere sussulto dei doriani:palo di Zapata.Ad inizio ripresa ...

LIVE Sampdoria-Inter - cronaca e risultato in tempo reale : ancora gol di Icardi : CLICCARE QUI PER AGGIORARE LA DIRETTA 56 - possesso palla per l'Inter che ormai ha in pugno il match 54 - cambio per la Samp: fuori Barreto, dentro Regini 53 - giallo per Caprari dopo un brutto fallo ...