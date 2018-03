Sampdoria e Genoa in campo | lunga diretta su Primocanale a partire dalle 12 E dalle 20

Serie A : Genoa Cagliari - Atalanta Sampdoria. Le probabili formazioni : Davide Ballardini lo aveva anticipato: Pepito Rossi, pur avendo ricominciato ad allenarsi con i compagni, non sarà disponibile per la gara di domani contro il Cagliari. L'attaccante si era fermato per ...

Mercato Milan - piace Laxalt del Genoa. Definito l'arrivo di Strinic dalla Sampdoria : ... Borini porta i rossoneri agli ottavi di finale , Video Gol, Il Milan non sbaglia, conquistati gli ottavi di finale di Europa League Milan-Ludogorets in chiaro su TV8? Streaming live e diretta TV ...

Derby di mercato tra Genoa e Sampdoria : nel mirino Stulac del Venezia - i dettagli : In attesa di sfidarsi sul campo, Genoa e Sampdoria sono pronte a darsi battaglia sul mercato. Entrambe hanno messo nel mirino Leo Stulac, regista del Venezia che si sta mettendo in mostra nel campionato cadetto con ottime prestrazioni. I rossoblù al momento sono in vantaggio nella corsa al giocatore con il ds Perinetti che ha già avviato i contatti con il club lagunare essendo stato lui stesso a portarlo alla corte di Filippo Inzaghi. Per ...

Stadio Ferraris - debiti arretrati per Genoa e Sampdoria : ci sono le concessioni da pagare! : Da qualche settimana lo Stadio Ferraris è stato messo in vendita. Il Comune ha dato ufficialmente l’incarico all’agenzia del Demanio di produrre una perizia per stabilirne il valore sul mercato. Prima di procedere però con tutte le procedure per la vendita dell’impianto, gli ufficiali giudizari hanno bussato alla porta di Genoa e Sampdoria che devono ancora pagare oltre 1 milione e 400 mila euro di concessioni arretrate. In ...

L'Inter torna a vincere dopo nove giornate. Successi anche di Sampdoria - Torino e Genoa : Eder e Karamoh firmano il ritorno al successo dei nerazzurri, che riconquistano il terzo posto. Continua il buon momento blucerchiato che vale una salda sesta piazza. Quinto risultato utile consecutivo granata a spese dell'Udinese. Ancora un gol di Laxalt nel colpo esterno del Genoa che affonda anche il Chievo

DIRETTA RISULTATI Serie A : in campo Inter Bologna 2-1 - Chievo Genoa 0-0 - Torino Udinese 2-0 - Sampdoria Verona 1-0 LIVE : In campo la 24/ma giornata , RISULTATI E CLASSIFICHE , Sassuolo-Cagliari 0-0 Inter-Bologna 2-1 , LIVE , Chievo-Genoa 0-0 , LIVE , Torino-Udinese 2-0 , LIVE , Sampdoria-Verona 1-0 , LIVE , Roma-...

Sampdoria - Praet ed il calciomercato : i contatti con la Juventus ed il “tradimento” col Genoa - parla il belga! : Il centrocampista belga della Sampdoria, Dennis Praet, ai microfoni dei suoi connazionali di Elevensports.be, ha parlato di diverse vicende che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi in chiave calciomercato: “Juventus? Non dico nulla su questo, ma so che ci sono stati dei contatti con la Sampdoria. E’ un segnale che sto facendo un buon lavoro, ma per il momento sono ancora molto felice qui e non voglio andarmene”. Praet ...

Calciomercato Juventus - Mandragora convince : occhi di Genoa e Sampdoria : Calciomercato Juventus – Un calciatore che si sta mettendo in grande mostra in questo campionato è il centrocampista Rolando Mandragora, il calciatore con grandi prestazione sta trascinando il Crotone, la squadra di Walter Zenga è reduce dal pareggio sul campo dell’Inter. Il calciatore è di proprietà della Juventus ed al termine della stagione tornerà alla base per poi essere ceduto nuovamente in prestito. Difficile un nuovo accordo ...