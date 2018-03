Salvini | ' Voto a ottobre? Mia priorità non è tornare a elezioni'

Napoli - gli elettori M5S divisi sulle alleanze : “Se va con Salvini non lo voto più”. “Con chiunque purché governi” : elettori napoletani del M5S divisi sulle possibili alleanze che, probabilmente, Di Maio sarà costretto a stringere per provare a governare. Per i pentastellati, dunque, si è aperta la stagione del dialogo. Ma cosa pensano gli elettori dei M5S napoletani su eventuali ipotesi di alleanze? “Se Di Maio si allea con Salvini non lo voto più”, ha dichiarato lapidario uno degli intervistati. “Un’alleanza con Salvini farebbe ...

Salvini : “Non si torna al voto - la legge elettorale si può modificare in 15 giorni” : In un'intervista sul quotidiano La Stampa Matteo Salvini spiega che dinanzi al presidente Mattarella la Lega si presenterà come forza di governo. E sull'ipotesi di un immediato ritorno alle urne dice: "Non chiediamo il voto perché non si può votare ogni quindici giorno".Continua a leggere

Voto - Di Maio : ho sentito Salvini - la presidenza della Camera vada a M5S : "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il 36% dei deputati. Per noi ...

Elezioni : Salvini - subito sì a nuova legge voto se snella e con premio maggioranza : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Se ci fosse la certezza che in quindici giorni si approva la nuova legge elettorale con un premio di maggioranza e un governo stabile per la coalizione che vince l’approverei domani mattina”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associaizone stampa estera.“Conoscendo i tempi e i ritmi della politica italiana, l’ultima cosa che voglio ...

Salvini : "Ignoreremo il tetto del 3%. No a un governo con chi è stato bocciato dal voto" : "Noi stiamo lavorando ad un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi prendo il dovere e l'onere di governare. Non ho le smanie di andare al governo con chiunque, se per andare al governo devo portare chi è stato bocciato al voto, allora no"

Zaia - o Salvini o governo per legge voto : ANSA, - CONEGLIANO , TREVISO, , 12 MAR - "Salvini ha le carte in regola per fare il candidato, non esiste alternativa. Se ci viene dato l'incarico del mandato esplorativo metteremo sul tavolo il ...

Governo : Berlusconi - Salvini scelga via più giusta ma nuovo voto pessimo segnale : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Credo che in questa fase tocchi a Salvini scegliere la strada che ritiene più opportuna. Credo che responsabilità significhi prendere atto del fatto che Salvini è il leader del partito più votato all’interno della coalizione più votata. Significa anche la consapevolezza del fatto che nuove elezioni sarebbero allo stesso tempo un pessimo segnale per la democrazia e una strada probabilmente non ...