Salvini : “Lega-M5S? Niente è impossibile” : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Non c’è Niente di impossibile, non c’è Niente di irrealizzabile”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Domenica live, parlando di un possibile governo con il M5S. “Vediamo cosa vogliono fare, il mio dovere è ascoltare tutti”, afferma Salvini, che individua nell’abolizione della legge Fornero, nella riforma del rapporto con l’Europa, nella scuola e nella ...

Maroni : "Impossibile un Governo Lega-M5S". La replica di Salvini : "Nulla è impossibile" : "Io spero che l'alleanza di centrodestra venga confermata. Va evitato un Governo Lega-M5S che rischia di buttare un patrimonio di alleanze che negli ultimi 25 anni ha governato comuni e regioni e lo ha fatto bene". Con queste parole a "Mezz'ora in più", su Rai 3, Roberto Maroni ha cercato di scongiurare l'ipotesi di un accordo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle.Per l'ex Presidente della regione Lombardia rappresenterebbe un grave errore ...

Lega - Salvini fa festa in Calabria tra rosari e supporter in felpa verde : “Ora si occupi di immigrati e difenda valori cristiani” : Un bagno di folla ieri, sabato 17 aprile, per Matteo Salvini in Calabria, dove è stato eletto senatore. Prima centinaia di persone a Lamezia Terme, poi quasi un migliaio a Rosarno per il leader del Carroccio. Persone vestite di verde e con la bandiera della Serenissima Repubblica di Venezia: tutti accorsi per stringere la mano a Salvini o fare un selfie con lui. C’è chi addirittura ha una foto di Salvini vicino al cuore. “Non è che un calabrese ...

Lega : Maroni - Salvini? è giovane - valuti tempi giusti per leadership : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Salvini è un ragazzo giovane, molto ambizioso e capace, ha una strategia in mente, può aspettare. Può essere leader del centrodestra senza dividerlo. Io mi auguro solo che il patrimonio che io, Bossi, Berlusconi abbiamo costruito, tutto quello a cui abbiamo lavorato in questi anni, non venga buttato via”. Lo dice Roberto Maroni a ‘In mezz’ora in più’. “Sono certo che Salvini ...

MATTEO Salvini A DOMENICA LIVE/ Lega - il candidato premier nel Governo con M5s? Nuovo scontro con Calenda : MATTEO SALVINI a DOMENICA LIVE: il candidato premier della Lega verso un Governo con M5s e Di Maio? I timori di Berlusconi e lo scontro con Calenda, le ultime novità (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:10:00 GMT)