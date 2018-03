Salvini | “Lega-M5S? Niente è impossibile”

meteoweb.eu

: Ottimo lavoro di analisi di @_AMazziotti su divergenze di merito PD M5S e Lega. Salvini e Di Maio inseguendo il Pd… - CarloCalenda : Ottimo lavoro di analisi di @_AMazziotti su divergenze di merito PD M5S e Lega. Salvini e Di Maio inseguendo il Pd… - marcodimaio : Dispiace che i nostri due aspiranti premier al parlamento UE non si siano schierati con l’Italia sull’ipotesi di po… - LegaSalvini : SONDAGGIO SWG PER IL 'MESSAGGERO' Gli elettori di centrodestra stanno convergendo verso la forza egemone della... -

(Di domenica 18 marzo 2018) Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Non c’èdi impossibile, non c’èdi irrealizzabile”. Così il leader della Lega, Matteo, a Domenica live, parlando di un possibile governo con il. “Vediamo cosa vogliono fare, il mio dovere è ascoltare tutti”, afferma, che individua nell’abolizione della legge Fornero, nella riforma del rapporto con l’Europa, nella scuola e nella giustizia i possibili punti di contatto con i pentastellati. Con Di Maio ci sono punti in comune, ma anche nette divergenze come quella sul reddito di cittadinanza caro al. “Non si è capito ancora bene, ma credo, se non hanno cambiato idea, che loro propongono di dare 500 o 700 euro a chi sta a casa. Io ho una idea diversa – evidenzia – Se ci sono dei soldi li uso per ridurre le tasse a chi crea lavoro”. “Non vedo ...