Salvini | “La mia priorità non è tornare a votare | spero che il PD dia una mano al Paese”

Salvini : "La priorità non è il taglio dei vitalizi - l'emergenza è il lavoro" : Secondo Matteo Salvini la priorità del Paese non è il taglio dei vitalizi, ma il lavoro, considerato la vera emergenza. "Il taglio dei privilegi lo abbiamo già fatto in passato", afferma il leader della Lega, mostrandosi in disaccordo con il M5s di Luigi Di Maio.

Salvini : "La legge elettorale si fa in 7 giorni - se il M5S ha idee non sono geloso" : Su Matteo Salvini, la vera domanda è se creda davvero possibile un governo Lega-M5S o lo evochi solo per spaventare Fi e Pd. È anche quella cui ovviamente non risponderà mai. Continua però a dare un colpo al cerchio Berlusconi e uno alla botte Di Maio. Intanto, è partito in tournée «per ringraziare gli italiani»; iniziando da Modena, dove c'è un se...

Renzi : "Lascio la guida del Pd - noi all'opposizione"Berlusconi vede Salvini : "Mandato al centrodestra"Di Maio : "Pronti a confronto per Camera e Senato" : Renzi: "Lascio la guida del Pd, noi all'opposizione"Berlusconi vede Salvini: "Mandato al centrodestra"Di Maio: "Pronti a confronto per Camera e Senato" Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un'assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo". Intanto il leader di ...

Elezioni - Di Battista : "Apoteosi. Dovranno parlare con noi". Salvini : "La mia prima parola è grazie". Rosato : "Pd all'opposizione" : Esultanza nella sede del comitato elettorale M5s e in via Bellerio, sede della Lega. Parole caute dal Nazareno, dove la premessa è che si aspettano i dati finali ed "è prematuro fare scenari". Sono le prime reazioni allo tsunami degli exit poll, in base ai quali i 5 Stelle sono saldamente il primo partito, il Carroccio ha stracciato Forza Italia e i dem sono crollati ben sotto il 20 per cento. "Se i dati saranno ...

Salvini a Tgcom24 : "La squadra c'è - siamo pronti a governare il Paese" : Il leader della Lega promette agli italiani meno tasse e più lavoro: "Amministriamo Lombardia, Veneto, Sicilia, e mille comuni con la stessa coalizione, faremo l'opposto di quello che ha fatto Renzi"

Laura Boldrini a Tgcom24 : "Lavorare su integrazione | Salvini? Solo slogan"

Napoli - "ladro ucciso dal gioielliere? Uno di meno - complimenti". Non è Salvini ma il candidato del Pd : "Un potenziale omicida in meno. Complimenti al gioielliere e al poliziotto eroe fuori servizio". Non è un tweet di Matteo Salvini: sulla vicenda del commerciante napoletano che ha ucciso a colpi di pistola un ladro sorpreso nel proprio negozio il leader della Lega si è limitato a ribadire che "la legittima difesa è sempre legittima". A definire "una fortuna" l'esito dello scontro a fuoco e complimentarsi ...

Sparatoria Macerata - Salvini a Tgcom24 : "La sinistra vuole stranieri-schiavi" : Il leader leghista a Tgcom24: "Lavoro perché in Italia ci siano regole, ordine e buon senso"

Laura Boldrini 'sgozzata' su Facebook/ Foto e post choc : Salvini - "la sinistra vuole immigrati-schiavi" : "Laura Boldrini sgozzata da un nigeriano", Foto choc e decapitata su Facebook. Raid Macerata, LeU e Grasso contro il razzismo e la Lega nord. Salvini, "sinistra vuole immigrati schiavi"

Pamela Mastropietro. Boldrini : "Gesto infame criminale paghi". Salvini : "La sinistra ha le mani sporche di sangue" : L'omicidio di Pamela Mastropietro, 18 anni, per cui è in stato di fermo un cittadino nigeriano con precedenti e con permesso di soggiorno scaduto, ha innescato la reazione della politica. "È troppo forte il dolore per la morte di Pamela, una ragazza di 18 anni uccisa e mutilata dal suo aguzzino. Sono vicina alla famiglia che in queste ore sta vivendo un dramma inimmaginabile. Risulta che il responsabile sia uno spacciatore ...