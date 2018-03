Salvini | Ho parlato con Di Maio | facciamo ripartire il Parlamento | Governo con

Salvini : ho parlato con Di Maio - vogliamo far partire il Parlamento : Salvini : ho parlato con Di Maio , vogliamo far partire il Parlamento Salvini : ho parlato con Di Maio , vogliamo far partire il Parlamento Continua a leggere L'articolo Salvini : ho parlato con Di Maio , vogliamo far partire il Parlamento proviene da NewsGo.

Salvini : ho parlato con Di Maio - vogliamo far partire il Parlamento : Matteo Salvini ha parlato al telefono con Luigi Di Maio , leader del M5s. Lo rende noto lo stesso segretario della Lega. "Ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del ...

Lega - Bongiorno : 'Mai parlato di ministeri con Salvini' : 'Con Salvini ho parlato di quello che vorrei fare per la giustizia e per la sicurezza, delle leggi che potrebbe fare il centrodestra per far ripartire la giustizia e sui clandestini ma non ho mai ...