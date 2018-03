Salvini e Di Maio Scontro su privilegi | accordo sulle Camere | Governo Lega-M5s vicino?

Luigi Bisignani - l'avvertimento tombale a Di Maio e Salvini : 'Ho già visto come andrà a finire' - : Anche se Luigi Di Maio è convinto che sia cominciata la Terza Repubblica, quel che sta accadendo alla politica italiana in questi giorni assomiglia tanto a scene già viste, con un finale più che prevedibile. Ne è sicuro Luigi Bisignani che sul Tempo indica le analogie tra il crollo del Partito ...

Dialogo M5S-Lega - il muro di Di Maio su Romani. Berlusconi : intesa col Pd o Salvini ci taglia fuori : Sull’asse populista è braccio di ferro: «Sentirò tutti, ma no a condannati e chi è sotto processo. Romani (FI) nel mirino. Salvini: «Tagli ai vitalizi? L’emergenza è il lavoro»

SCENARIO/ Di Maio e Salvini mandano all'aria i piani di Merkel e Macron : Francia e Germania non si aspettavano forse un risultato come quello uscito dalle urne il 4 marzo. E ora non possono portare avanti la riforma dell’Europa senza Italia. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Camera & Senato, l'arma Bonino nelle mani di Mattarella, di N. BertiTELECOM ITALIA/ Il “fattore F” dimenticato da Elliott (ma non dal Governo), di P. Annoni

Pensioni - stop Fornero? Calenda : Salvini e Di Maio governino - le novità Video : Riforma #Pensioni, fisco, euro, reddito di cittadinanza: il Partito democratico incalza il Movimento 5 stelle e la Lega. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che dopo la sconfitta elettorale dei dem alle politiche del 4 marzo ha preso con tanto di festa mediatica la tessera del partito di Matteo Renzi oggi affidato al segretario reggente Maurizio Martina per una guida di transizione collegiale verso il congresso e le primarie, ...

Amnistia e indulto : affinità Salvini-Di Maio - le novità Video : Anche su #Amnistia e #indulto, in linea generale, c’è sintonia tra il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini [Video]. Lo stesso feeling che tra i due movimenti si registra sulla riforma #Pensioni, uno dei temi in primo piano durante la campagna elettorale e ancora nell’agenda politica in vista dell’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento che in attesa della composizione del nuovo governo. No a provvedimenti ...

Presidenza Camere - Di Maio spinge su intesa. Salvini : rispondo a tutti | : Il capo pentastellato ribadisce: "figure di garanzia" e abolizione dei vitalizi, per elezione delle alte cariche "telefonerò ai principali leader". Salvini: "rispondo a tutti". Martina: "Governo M5S-...

Salvini : 'Di Maio mi chiamerà? Io rispondo a tutti - va bene' : "Io rispondo a tutti. Per me va bene". Lo dice Matteo Salvini commentando le dichiarazioni di Luigi Di Maio, che vuole sentire tutti i leader politici, compreso il segretario leghista, per cercare l'...

Di Maio chiamerà anche Salvini. Il ledaer della Lega : 'Va bene' : Così Luigi Di Maio sul blog delle Stelle dove commenta: il no ai vitalizi sarà il "segnale di una politica che vuole riavvicinarsi alle persone, perché la Terza Repubblica, sarà la Repubblica dei ...

Salvini - telefonata da Di Maio? Rispondo a tutti - va bene : "Io Rispondo a tutti. Per me va bene". Lo ha detto Matteo Salvini, oggi a Lamezia Terme per partecipare a un'iniziativa del partito, commentando le dichiarazioni di Luigi Di Maio che ha detto che ...

Di Maio : 'Entro domani sento tutti - anche Salvini' : "Tra stasera e domani sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso. Voglio parlare loro con franchezza, chiarezza e ...

Vitalizi e legge elettorale - Di Maio tenta Salvini per ottenere la Camera : Se Di Maio vi sembra il Renzi prima maniera, inzuppato di vocazione maggioritaria, non vi sbagliate. Il leader del M5S torna a surfare i territori del Nord in chiave elettorale. Ieri ha convocato la ...

Tabacci : 'Di Maio e Salvini - uscite dal sogno : non siete vincitori assoluti' : La confusione è alta sotto il cielo della politica ma la battaglia per l'elezione dei nuovi presidenti della Camera e del Senato è alle porte: sarà una partita tutta in mano a Cinque Stelle e Lega ...

Mattarella aprirebbe a Salvini e Di Maio al governo - ma solo ad una condizione Video : Dopo le dichiarazioni di Salvini e Di Maio di questi giorni e l'inizio delle trattative tra i partiti per l'elezione dei nuovi Presidenti di Camera e Senato, sta prendendo sempre più consistenza la voce secondo cui i due leader starebbero provando a costruire insieme una nuova maggioranza [Video] di governo. Entrambi potrebbero mettere sul piatto una serie di punti che li accomunano: dalla lotta all'immigrazione clandestina alla riduzione della ...

DALLA CINA/ Lao Xi : i calcoli di Salvini e Di Maio per governare insieme : M5s e Lega devono abbandonare la campagna elettorale e rassegnarsi a un patto di governo. Consolidando così l'assetto esistente e gestendo il paese. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ 2. La Ue sceglie Di Maio per fermare Salvini, int. a P. BecchiDIETRO LE QUINTE/ Arriva il nuovo partito di Renzi: soldi e voti li mette Berlusconi, di M. Maldo