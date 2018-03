Salvati dal gorilla

MILANO - VIA CHOPIN : 19ENNE STUPRATA E FIDANZATO PESTATO A SANGUE/ Così si sono Salvati dalla furia del maniaco : Ragazza violentata a MILANO, 19ENNE STUPRATA davanti al FIDANZATO picchiato a SANGUE. Orrore in via CHOPIN dove un sudamericano ha PESTATO un ragazzo per poi violentargli la fidanzata(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 18:07:00 GMT)

Salvati 26 cuccioli dal traffico illecito Video : Non si arresta il traffico di cani di razza provenienti dall'est Europa, cuore pulsante di questo mercato. In quella tratta consolidata da anni e conosciuta da molti, che passa dal confine friulano per farsi largo nella 'bassa', vi partecipano ancora in molti, da avidi commercianti a professionisti compiacenti. Per arginare il fenomeno non sono bastate le inchieste promosse dopo i sequestri di Natale da alcuni parlamentari, ne le denunce alla UE ...

Salvati 26 cuccioli dal traffico illecito : Non si arresta il traffico di cani di razza provenienti dall'est Europa, cuore pulsante di questo mercato. In quella "tratta" consolidata da anni e conosciuta da molti, che passa dal confine friulano per farsi largo nella 'bassa', vi partecipano ancora in molti, da avidi commercianti a professionisti compiacenti. Per arginare il fenomeno non sono bastate le inchieste promosse dopo "i sequestri di Natale" da alcuni parlamentari, ne le denunce ...

Firenze - 26 cuccioli di cane Salvati in autostrada dalla Polizia. FOTO : Firenze, 26 cuccioli di cane salvati in autostrada dalla Polizia. FOTO Gli animali, di varie razze e di età inferiore ai due mesi, viaggiavano in un'unica gabbia di ferro all'interno di una Fiat Doblò, in precarie condizioni igieniche. Denunciati i due uomini a bordo dell'auto. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Elezioni 2018 : trombati nei collegi - Salvati dal Rosatellum. Eletti De Luca - Fedeli - Pinotti - Orfini - Schifani - Pittella - De Falco : Bocciati dagli elettori, salvati dalla legge elettorale. Il Rosatellum funziona: da destra a sinistra, moltissimi candidati sconfitti nei collegi uninominali rientreranno in Parlamento dalla porta di servizio del proporzionale. La pattuglia dei ripescati è folta e di prestigio: ministri uscenti, dirigenti di partito, governatori, ex segretari, presidenti di Camera e Senato, politici di lunghissimo corso. Beffati, invece, coloro che per ...

Prodotti Salvati dal gelo nei mercati di Campagna Amica : ...di acquistare le verdure a chilometro zero sopravvissute del proprio territorio " dice Coldiretti In un momento di grande difficoltà si tratta di un atto di solidarietà a favore dell'economia e dell'...

Maltempo Toscana - anziani coniugi bloccati dalla neve : Salvati dai Carabinieri : Una coppia di anziani, rimasta isolata dalla neve e dal ghiaccio in un casolare sulle colline di Livorno, è stata tratta in salvo dai carabinieri, che sono intervenuti con un mezzo fuoristrada. A chiamare il 112 nella mattinata di ieri, la donna che si trovava con il marito, non vedente, in un casolare a Limoncino (Livorno). I due erano andati nella casa per proteggere alcune piante a causa della nevicata. Proprio per questo motivo sono rimasti ...

Coldiretti : i prodotti Salvati dal gelo nei mercati di Campagna Amica : I prodotti salvati dalla neve e dal gelo che ha distrutto intere coltivazioni saranno venduti direttamente dagli agricoltori colpiti nei mercati di Campagna Amica domani sabato 3 marzo 2018 e domenica 4 marzo lungo tutta la Penisola a partire dalle ore 9,30 nella Capitale al mercato al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a Roma. Consigli della Coldiretti per la spesa nei giorni piu’ freddi dell’anno ma anche la possibilità di sostenere ...

Nadia e Bartolo Salvati dalle figlie dopo 20 anni/ Video Iene - Giulio Golia torna a Pescara : cosa è successo : Nadia e Bartolo salvati dalle figlie dopo 20 anni: Video Iene. Giulio Golia torna a Pescara: cosa è successo? Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul caso che ha commosso l'Italia(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:53:00 GMT)

Le Iene : 'Nadia e Bartolo Salvati dalle figlie naturali dopo 20 anni' : Le Iene sono arrivate tra Pescara e Sambuceto per raccontare la commovente storia di Nadia e Bartolo. Nel servizio di Giulio Golia la iena racconta una truffa fatta ai loro danni. LEGGI ANCHE ------> ...

Rogo in un palazzo di 13 piani Foto|Video Tre Salvati dalle fiamme - uno grave Live : Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al decimo piano di via Cogne, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, da cui si vede uscire una densa colonna di fumo nero. Evacuato l’intero stabile.

Rogo in un palazzo di 13 piani Foto|Video Tre Salvati dalle fiamme - dieci intossicati : Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al decimo piano di via Cogne, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, da cui si vede uscire una densa colonna di fumo nero. Evacuato l’intero stabile.

Rogo in un palazzo di 13 piani Foto|Video In tre Salvati dalle fiamme - 10 intossicati : Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al decimo piano di via Cogne, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, da cui si vede uscire una densa colonna di fumo nero. Evacuato l’intero stabile.

Coldiretti : una famiglia su 3 ospita in casa animali da compagnia - metà Salvati dalla strada : Una famiglia italiana su tre (33%) ospita in casa almeno un animale da compagnia che nella metà delle volte arriva da strutture di ricovero (canili o gattili) o è stato salvato direttamente dalla strada, segnale di una sensibilità crescente contro gli abbandoni, fenomeno sempre più stigmatizzato dalle campagne di informazione. E’ quanto emerge dal Dossier “Gli animali nelle case degli italiani” presentato in occasione di Sant’Antonio Abate, il ...