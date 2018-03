Salone auto Ginevra | 88esima edizione chiude con meno visitatori

Tuning auto - i migliori del Salone di Ginevra 2018 : Sovrastati dalla presenza delle Case auto e accerchiati anche dai piccoli costruttori di veicoli elettrici, i tuner migliori del mondo resistono al Salone di Ginevra, seppure in numeri piuttosto esigui. Ma mai come in questo caso la quantità è inversamente proporzionale alla qualità. Eccesso, lusso e prestazioni è questa la ricetta delle aziende di Tuning più famose che in alcuni casi hanno una dimensione più vicina a quella di una Casa ...

Ginevra - l'auto dà spettacolo. Nel Salone della città svizzera : i modelli classici rivendicano il loro spazio : Ginevra - In un mondo dell'auto che cambia con una velocità mai registrata in passato, il salone di Ginevra rimane un insostituibile punto fermo per gli appassionati e le aziende del...

Salone di Ginevra 2018 - tutte le auto ibride : Se le auto elettriche si sono prese il centro della scena al Salone di Ginevra 2018, le ibride non sono rimaste certo a guardare, anzi. I cinque modelli di cui vi parliamo oggi sono tutti pronti per essere commercializzati, tranne uno che comunque non è così lontano dalla produzione in serie, mentre le elettriche nella quasi totalità dei casi sono delle concept car bellissime e futuristiche. Come dire che se l’elettrico rappresenta la ...

Auto elettrica - i 7 concept più belli del Salone di Givevra 2018 : Le luci della ribalta dell’edizione 2018 del Salone di Ginevra sono tutte per le Auto elettriche, in particolare per le concept che mai come quest’anno puntano sulla mobilità a zero emissioni e, nella maggior parte dei casi, anche su un design piuttosto futuristico. Alcune di esse sono vicine alla produzione, altre meno, ma tutte tracciano con convinzione la strada, o almeno una delle strade, che porta al futuro ...

Salone dell'Auto di Ginevra 2018 - tra auto elettriche e dazi di Trump - : Al via l'88esima edizione della manifestazione internazionale. Protagoniste le propulsioni alternative e modelli innovativi a bassa emissione. Numerose le novità tra suv e supercar

Ferrari svela la 488 Pista al Salone dell'auto di Ginevra : Ginevra , askanews, - Ginevra apre le porte al salone dell'auto. Al Palexpo è al via l'88esima edizione e i grandi costruttori mondiali sono pronti a sfidarsi con le ultime novità di tecnologia e ...

Motori - al via il Salone dell'auto di Ginevra : E' partito il count down ad uno degli eventi più attesi dagli amanti dei Motori. Domani, 6 marzo, prenderà infatti il via al Palaexpo l'88edizione del Salone dell'auto di Ginevra . Anche quest'anno ...

A Ginevra al via Salone dell'auto - la Ferrari svela la 488 Pista : Ginevra , askanews, - Ginevra apre le porte al salone dell'auto. Al Palexpo è al via l'88esima edizione e i grandi costruttori mondiali sono pronti a sfidarsi con le ultime novità di tecnologia e ...

Ecco la Peugeot #508 presentata a pochi giorni dal Salone dell’Auto di Ginevra : #Peugeot508 #508 #Peugeot #geneva #SaloneautoGinevra2018 #motorshowGinevra L’ennesima anteprima, quale apripista per indirizzare coloro che andranno al Salone dell’Auto di Ginevra. Alla Peugeot l’hanno pensata così. La 508 è stata svelata al Pubblico Mondiale. In veste statica per ora, ma con immagini e video che alimentano ancor più la curiosità. Ne avevamo parlato ad ottobre anche noi. Il dubbio amletico – allora ...

Salone di Ginevra 2018 - le 5 novità auto più attese : Gli anni passano, i Saloni cambiano ma Ginevra resta. Il prossimo martedì 6 marzo, con la prima giornata dedicata alla stampa e agli operatori, inizierà l’edizione numero ottantotto del Salone di Ginevra che negli anni non ha mai perduto il suo ruolo di appuntamento più importante dell’anno. Qui nessuna Casa automobilistica si sogna di mancare (DS, Infiniti e Opel a parte), come magari fa da altre parti e camminando tra gli stand si ...

Salone dell'auto di Ginevra : 110 anteprime e 900 modelli : ROMA - Si parte il 5 marzo con il consueto appuntamento con l' Auto dell'Anno , quando al Palexpo verrà incoronata la nuova regina d'Europa. Proseguendo con le consuete giornate dedicate alla stampa, ...

Salone di Ginevra - in mostra il futuro dell’auto : 106mila metri quadri di esposizione, 180 espositori, 900 modelli esposti tra autovetture, carrozzerie, e tutto ciò che è legato al mondo dell’auto. Sono i numeri del Salone di Ginevra di quest’anno che apre i battenti dall’8 al 18 marzo e che ai 700mila visitatori attesi presenta 110 novità tra anteprime europee e mondiali. LEGGI ANCHE20quattro ore delle Alpi, montagne in versione sprint I (NUOVI) SOGNI Tra le auto dei ...

In Arabia Saudita il primo Salone dell'automobile al femminile : Inoltre, se il numero di guidatrici aumentasse, l'economia dell'Arabia Saudita girerebbe maggiormente. Esse potrebbero andare a fare shopping con maggiore frequenza, senza essere legate alla ...

Le auto più curiose del Salone di Delhi : Ipotizza l'arrivo di un suv con l'opzione dei 5 o dei 7 posti. Sotto al cofano utilizza lo stesso motore della Jeep Compass, il due litri turbodiesel da 140 cv. Il Concept siglato H5x è stato ...