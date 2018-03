Salah segna quattro gol | poi si scusa col portiere a fine partita

"Se segna un altro gol anch’io diventerò musulmano”. Il canto dei tifosi del Liverpool per Salah : C’è una sola religione a Liverpool ed è quella del pallone. I tifosi dei “Reds”, una delle squadre più forti e storiche della Premier League, sono noti in tutto il mondo per il loro calore e per la loro passione. Ma anche per i loro canti. Ad Anfield, lo storico stadio cittadino, prima di ogni calcio d’inizio, risuona quello che per molti è l’inno più bello della storia del calcio. ...