' Sachertorte' al Rossetti | applausi per lo spettacolo scritto e diretto da Amelia Di Corso

zonalocale

: Sabato 17 e domenica 18 al Teatro Rossetti andrà in scena 'Sachertorte', spettacolo del Teatro L'Avvelenata... - ZonaLocale : Sabato 17 e domenica 18 al Teatro Rossetti andrà in scena 'Sachertorte', spettacolo del Teatro L'Avvelenata... -

(Di domenica 18 marzo 2018) PerDiè stato un debutto in casa sicuramente da ricordare a lungo e da portare co sè come stimolo per continuare nel suo interessante perartistico nel mondo del teatro fatto di ...