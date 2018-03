Russiagate | Trump | ' Indagine di Mueller non doveva neanche iniziare'

Russiagate - Trump : “L’indagine di Mueller non sarebbe dovuta iniziare” : Russiagate , Trump : “L’indagine di Mueller non sarebbe dovuta iniziare” Il presidente americano: “L’inchiesta è stata basata su attività fraudolente e falsi dossier pagati da Hillary Clinton e dai democratici” Continua a leggere L'articolo Russiagate , Trump : “L’indagine di Mueller non sarebbe dovuta iniziare” proviene da NewsGo.

Russiagate - Trump : 'L'indagine di Mueller non sarebbe dovuta iniziare' : "L'indagine del procuratore speciale Robert Mueller non sarebbe mai dovuta iniziare. E' stata basata su attività fraudolente e falsi dossier pagati da Hillary Clinton e dai democratici. E' una caccia ...

Russiagate - Trump attacca : «L’indagine di Mueller non doveva neanche iniziare» : Il presidente Usa su Twitter torna sull’inchiesta sul Russiagate condotta dal procuratore speciale che interroga McCabe, ex n.2 dell’Fbi. E l’ex capo Federal Bureau, Comey: «Ora si saprà chi è onesto e chi no»

Russiagate .Trump : no 'link' - Fbi corrotta : 22.05 Non vi è alcuna collusione fra la Russia e la campagna di Donald Trump. Lo ha stabilito la commissione di intelligence della Camera degli Stati Uniti. "Molti stanno scoprendo ora quante fughe di notizie, quante bugie e corruzione c'erano ai più alti livelli dell' Fbi e del Dipartimento di Giustizia". Così il presidente Usa,Trump,che fa anche esplicitamente riferimento al legame tra H.Clinton e la campagna della moglie dell'ex n.2 ...

Russiagate - il legale di Trump : è il momento di chiudere le indagini - via procuratore Mueller : Democratici all'attacco: "È un abuso di potere. L'ostruzione della giustizia è un pericolo per la nostra democrazia"

McCabe - licenziato il n. 2 dell’Fbi : “Trump vuole indebolire indagini sul Russiagate ” : Continua senza sosta il repulisti voluto da Donald Trump ai vertici delle principali istituzioni degli Stati Uniti. Jeff Sessions, segretario alla Giustizia da mesi in rotta con il presidente, ha licenziato l’ex numero due dell’Fbi Andrew McCabe : l’accusa è quella di aver fornito notizie ai media e di aver ‘mancato di sincerità‘ in più occasioni, anche sotto giuramento. L’annuncio arriva a 48 ore dal pensionamento di McCabe , che ...

Russiagate .NYT - Trump vuole nuovo legale : 00.30 Trump sta discutendo con un noto avvocato di Washington che ha difeso Bill Clinton nel processo di 'impeachment' per aggiungerlo al team legale della Casa Bianca nella gestione dei rapporti con il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. Lo scrive il NYT, secondo cui il legale , Emmet T. Flood, ha incontrato nei giorni scorsi il presidente nello Studio Ovale per discutetere questa possibilità. L'apertura a Flood, secondo ...

Russiagate - Trump ha parlato con testi? : 03.27 Il procuratore speciale Robert Mueller, titolare dell'inchiesta sul Russiagate, ha appreso di due conversazioni negli ultimi mesi in cui il presidente Donald Trump ha parlato con testimoni chiave dell'inchiesta dei temi discussi con gli investigatori. Lo rivela il New York Times citando tre fonti informate. In un caso, secondo due delle tre fonti, il presidente ha chiesto al suo ex capo dello staff, Reince Priebus, come fosse andato il ...