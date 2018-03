Russia | oltre il 98% dei militari ha votato

Russia - il trionfo annunciato di Putin : ?vince con oltre il 70% e si avvicina al record di Stalin : Vittoria su tutti i fronti per il presidente che riesce a centrare sia un’alta affluenza sia un voto plebiscitario. Al secondo posto il comunista Grudinin che raccoglie circa l’11% dei consensi. Putin si assicura cosìun altro mandato fino al 2024:?la sua longevità al potere è seconda solo a quella di Stalin...

Vladimir Putin eletto presidente della Russia per la quarta volta : oltre il 73% dei consensi : Vladimir Putin è stato eletto presidente della Russia per la quarta volta. Secondo gli exit poll, avrebbe riscosso il 73,9% dei consensi. Questo, stando alla Costituzione attualmente vigente, sarebbe l'ultimo mandato per Putin: nel 2024, a meno di riforme costituzionali, non potrebbe ripresentarsi alle presidenziali.Continua a leggere

Russia : boom affluenza - oltre il 16% alle 10.00 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Nel 2017 la Russia è andata oltre il piano di esportazioni di armi - : In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva dichiarato che il Paese era riuscito a confermare lo status di principale fornitore di armi nel mondo.

Nube tossica dalla Russia? Oltre a Sox si pensa ad un satellite e un deposito di armi : ... 'I vigili non intervengono' e Di Maio e Dibba ridono del governatore Altri articoli dalla sezione ' standard SCIENZA OPACA Nube tossica dalla Russia? Oltre a Sox si pensa ad un satellite e un ...

Incidente aereo in Russia : trovati oltre 200 resti di corpi umani - il punto della situazione [GALLERY] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Russia2018 - le rivelazioni shock degli hooligans russi : “ecco contro chi lotteremo - inoltre i gay stiano attenti!” : 1/28 LaPresse/Reuters ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 Apertura verso la Russia : soltanto 111 bocciati - delegazione con oltre 300 atleti? : Durante l'attuale stagione invernale, il gruppo selezionato di atleti russi ha subito i test più severi in tutto il mondo, come raccomando dal gruppo di lavoro antidoping pre-Giochi '.