Elezioni in Russia - seggi aperti. Putin verso quarto mandato - : Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto al voto residenti in patria, mentre sono 1,8 milioni gli elettori all'estero. Circa 97mila i seggi , distribuiti su 11 fusi orari. Resta il nodo affluenza: ...

Russia : aperti i seggi per le elezioni : ANSA, - ROMA, 18 MAR - seggi aperti in Russia per le elezioni presidenziali nelle quali la vittoria di Vladimir Putin, che corre per il suo quarto mandato, appare scontata. Sono quasi 111 milioni gli ...