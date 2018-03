Russia | alta affluenza e trionfo di Putin con il 73 | 9%

Russia-Gran Bretagna - è alta tensione : la May espelle 23 diplomatici russi. Mosca minaccia : "È scontro - reagiremo" : Altissima tensione tra Regno Unito e Russia. «Il governo britannico ha scelto lo scontro con la Russia: è evidente che scegliendo i metodi unilaterali e non trasparenti per le indagini...

Atalanta per l'impresa : ribaltare il BoRussia Lazio - servono due gol : Milan già qualificato, Napoli praticamente eliminato, Lazio in piena corsa per ribaltare il risultato dell'andata, Atalanta anche ma a caccia di un'impresa contro un avversario più quotato. Italiane in campo questa sera per conquistare gli ottavi di Europa League ma le partite davvero interessanti sono soltanto due.Merito del Milan e colpa del Napoli. I rossoneri di Gattuso, con il 3 a 0 in casa del Ludogorets, hanno di fatto chiuso il ...

Gasperini esalta la sua Atalanta e il giovane Mancini. Poi un avvertimento al BoRussia Dortmund! : L’Atalanta ha battuto di misura il Chievo e ha fatto un importante balzo in avanti in chiave Europa, scavalcando il Milan. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Gasperini ha commentato così il successo con i clivensi: “Abbiamo vinto dopo aver disputato un’ottima gara. Abbiamo fatto veramente bene, era difficile contro questo Chievo stretto, chiuso, fisico. Noi abbiamo messo qualità: è stata la nostra miglior ...

BoRussia Dortmund - nessuno sconto per Aubameyang : il passaggio all'Arsenal rischia di saltare : Conto alla rovescia partito. Mancano sei giorni alla chiusura del calciomercato. E il Borussia Dortmund deve ancora decidere cosa fare con Aubameyang. Il rapporto fra società e giocatore è ai minimi ...

Russia - studente assalta scuola con ascia e dà fuoco a tutto con una molotov : sette feriti : Russia, studente assalta scuola con ascia e dà fuoco a tutto con una molotov: sette feriti I fatti sono avvenuti questa mattina nella città di Ulan-Ude, nella Repubblica russa di Buriazia. Dopo il blitz, il giovane si sarebbe gettato da una finestra ed ora è piantonato in ospedale.Continua a leggere I fatti sono avvenuti questa […] L'articolo Russia, studente assalta scuola con ascia e dà fuoco a tutto con una molotov: sette feriti sembra ...

