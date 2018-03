RUSSIA AL VOTO | VINCE PUTIN? Elezioni Presidenziali affluenza al 35% h14 | caos in

RUSSIA : boom affluenza al voto - 35% alle 12 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ucraina - RUSSIA : 'Ai nostri cittadini viene impedito il voto' : Ai cittadini russi residenti in Ucraina viene impedito di esprimere il loro voto per le elezioni presidenziali. E' quanto denuncia l'ambasciata russa a Kiev, secondo cui centinaia di agenti delle ...

RUSSIA al voto - Putin vincitore?/ Verso quarto mandato Elezioni Presidenziali : affluenza al top - 16 - 5% alle 10 : Russia al voto, Putin vincitore? Verso il quarto mandato alle Elezioni Presidenziali, i risultati alle 18 ore italiane. affluenza da record al 16,5% alle ore 10: briciole agli avversari(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:22:00 GMT)

Elezioni RUSSIA - il voto nel 4° anniversario dell’annessione della Crimea. Putin vuole affluenza al 70% e il 70% delle preferenze : Il problema non è con quanti voti Vladimir Putin verrà eletto alla guida della Federazione russa per la quarta volta. Il problema è quanti dei 113 milioni di aventi diritto andranno alle urne e il presidente ha uno scopo: il 70% delle preferenze e un’affluenza del 70%. Per ora i dati sembrano confortarlo: la partecipazione registrata alle 10 del mattino, ora di Mosca (le 8 in Italia), è stata di “oltre il 16,5%“, ha annunciato ...

RUSSIA al voto per le elezioni presidenziali : Putin verso il quarto mandato | Foto : Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato | Foto Esito scontato, la “battaglia” sarà solo sull’affluenza: osservatori e attivisti temono brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione Continua a leggere L'articolo Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato | Foto proviene da NewsGo.

RUSSIA al voto - Putin verso il quarto mandato : Alle 21 italiane di ieri si sono aperti i seggi a Vladivostok, nel Lontano Oriente russo ma bisognerà aspettare il giro del globo prima che tutta la Russia - il Paese più esteso al mondo e con 11 ...

RUSSIA al voto per le elezioni presidenziali : Putin verso il quarto mandato | Foto : Esito scontato, la "battaglia" sarà solo sull'affluenza: osservatori e attivisti temono brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione

RUSSIA al voto : Mosca, 18 mar. (AdnKronos) – Vladimir Putin si ripresenta oggi per un quarto mandato al Cremlino in cui sarà crescente, e più visibile, la lotta fra le diverse fazioni del potere russo in vista di una transizione senza data, in cui la convivenza fra due diversi paradigmi, quello connesso e globale e il primato militare industriale dei siloviki e delle risorse naturali come matrice del potere, proseguirà in un contesto congelato. Quella di ...

RUSSIA al voto verso un “Putin IV” : Oggi le elezioni, il presidente vuole il quarto mandato. Caso spie, espulsi 23 diplomatici britannici per galvanizzare i nazionalisti

RUSSIA al voto - : L'invito ai russi è quello di controllare lo streaming in tempo reale dai seggi, per verificare la correttezza dei dati sull'affluenza , in particolare nelle regioni più a rischio, come il Daghestan, ...

RUSSIA al voto per le elezioni presidenziali : Putin verso il quarto mandato : Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato Esito scontato, la “battaglia” sarà solo sull’affluenza: osservatori e attivisti temono brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione Continua a leggere L'articolo Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato proviene da NewsGo.

RUSSIA al voto per le elezioni presidenziali : Putin verso il quarto mandato : Seggi aperti dalle 8 alle 20 in Russia per le elezioni presidenziali nelle quali il presidente uscente Vladimir Putin correrà per il suo quarto mandato. Le urne verranno chiuse per ultimo a ...

RUSSIA al voto : L'invito ai russi è quello di controllare lo streaming in tempo reale dai seggi, per verificare la correttezza dei dati sull'affluenza , in particolare nelle regioni più a rischio, come il Daghestan, ...

RUSSIA al voto : Mosca, 18 mar. (AdnKronos) – Vladimir Putin si ripresenta oggi per un quarto mandato al Cremlino in cui sarà crescente, e più visibile, la lotta fra le diverse fazioni del potere russo in vista di una transizione senza data, in cui la convivenza fra due diversi paradigmi, quello connesso e globale e il primato militare industriale dei siloviki e delle risorse naturali come matrice del potere, proseguirà in un contesto congelato. Quella di ...