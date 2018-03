: #Russia al voto per eleggere presidente - CybFeed : #Russia al voto per eleggere presidente - Corriere : Russia al voto, quasi 100mila seggi in 11 fusi orari - NotizieIN : Russia al voto per eleggere presidente -

Dalle 21 di ieri (le 8 di oggi in Italia) si sono aperti i seggi per le presidenziali russe. In particolare si è iniziato a votare nella penisola della Kamchatka,a Chukotka e a Magadan, nell' estremo oriente russo. I 110 milioni di elettori dovrannoilper i prossimi 6 anni. Nel vasto territorio russo ci sono 11 fusi orari e per questo le operazioni didureranno 21 ore per concludersi alle 20 di domani (le 19 in Italia) a Kaliningrad, nella parte più occidentale del Paese.(Di domenica 18 marzo 2018)