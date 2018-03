Russia al voto verso un “Putin IV” : Oggi le elezioni, il presidente vuole il quarto mandato. Caso spie, espulsi 23 diplomatici britannici per galvanizzare i nazionalisti

Russia al voto per le elezioni presidenziali : Putin verso il quarto mandato : Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato Esito scontato, la “battaglia” sarà solo sull’affluenza: osservatori e attivisti temono brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione Continua a leggere L'articolo Russia al voto per le elezioni presidenziali: Putin verso il quarto mandato proviene da NewsGo.

Russia al voto per le elezioni presidenziali : Putin verso il quarto mandato : Seggi aperti dalle 8 alle 20 in Russia per le elezioni presidenziali nelle quali il presidente uscente Vladimir Putin correrà per il suo quarto mandato. Le urne verranno chiuse per ultimo a ...

Russia al voto : Mosca, 18 mar. (AdnKronos) – Vladimir Putin si ripresenta oggi per un quarto mandato al Cremlino in cui sarà crescente, e più visibile, la lotta fra le diverse fazioni del potere russo in vista di una transizione senza data, in cui la convivenza fra due diversi paradigmi, quello connesso e globale e il primato militare industriale dei siloviki e delle risorse naturali come matrice del potere, proseguirà in un contesto congelato. Quella di ...

Russia al voto per eleggere presidente : 6.28 Dalle 21 di ieri (le 8 di oggi in Italia) si sono aperti i seggi per le presidenziali russe. In particolare si è iniziato a votare nella penisola della Kamchatka,a Chukotka e a Magadan, nell' estremo oriente russo. I 110 milioni di elettori dovranno eleggere il presidente per i prossimi 6 anni. Nel vasto territorio russo ci sono 11 fusi orari e per questo le operazioni di voto dureranno 21 ore per concludersi alle 20 di domani (le 19 in ...

Russia al voto - bassa affluenza unico ostacolo per un Putin senza rivali : DAL NOSTRO INVIATOMOSCA - L'invito, in un elegante cartoncino patinato, arriva per posta: «Saremo lieti di verderLa al seggio dalle 8 alle 20, ora locale». E poi: «Non ceda a nessuno...

Russia al voto - l'impatto sull'economia della vittoria di Putin : Craig Botham, Emerging Markets Economist di Schroders, spiega che ad un primo sguardo potrebbe sembrare che le elezioni in Russia non rappresentino una fonte di rischio politico: ci sono infatti pochi ...

Siria - pronta nuova bozza Onu. Haley alla Russia : "Ora non blocchi il voto sulla tregua" : Ieri nulla di fatto a Palazzo di Vetro: lo scoglio da superare sono i tempi entro i quali il cessate il fuoco deve iniziare per consentire l'arrivo di aiuti umanitari. La bozza iniziale recitava "entro 72 ore" (la Russia ha minacciato il veto), quella che sarà discussa stasera, invece, chiede una tregua "senza ritardi", formula che dovrebbe essere più gradita a Mosca

Svolta nell’inchiesta Russiagate. Incriminati 13 russi per aver interferito nel voto presidenziale : L’inchiesta sul russiagate arriva a un primo giro di boa. Il procuratore speciale Robert Mueller ha accusato 13 russi e 3 aziende russe di aver cospirato a favore dell’allora candidato, Donald Trump, ai danni di Hillary Clinton. Secondo Mueller, si è trattato di una campagna sistematica e coordinata da parte dei russi per influenzare le elezioni pr...

Russiagate - Mueller incrimina 13 russi : "Interferenze nel voto" : Il procuratore speciale Robert Mueller , che guida l'inchiesta sul russiagate , qui i protagonisti , , ha incriminato 13 russi per aver cercato di alterare le elezioni politiche statunitense. Secondo ...

Russiagate - procuratore incrimina 13 russi. 'Interferenze su voto' - : Secondo l'accusa anche 3 entità legate a Mosca "hanno coscientemente e intenzionalmente cospirato per truffare gli Stati Uniti"