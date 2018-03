Roma. Spaccio di stupefacenti : arrestati moglie e marito : Roma, Spaccio di stupefacenti, marito e moglie arrestati dalla Polizia di Stato a Zagarolo. L’attività investigativa degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino,... L'articolo Roma. Spaccio di stupefacenti: arrestati moglie e marito proviene da Roma Daily News.

Roma – Notevoli i numeri dell'ultima azione della Polizia di Stato a Roma volta al... Sequestrate oltre 2.000 dosi di cocaina oltre a 6.300 euro in contanti

Roma – arrestati 2 giovani italiani per detenzione e spaccio di droga Roma – Due giovani italiani sono stati ammanettati dai Carabinieri della Compagnia di...

Spaccio Terni-Roma - operazione 'Montana' - Arrestato pusher con 1Kg. di coca purissima

Traffico e spaccio di droga a Roma est 39 arresti : Nuovo blitz antidroga nella Capitale. La maxi operazione è stata condotta dai Carabinieri a Roma. In totale sono state arrestate

Roma - cocaina nei salotti dei Parioli : 21 arresti. Lo spaccio nei locali vip - Jackie O' e Notorius : cocaina nei salotti Romani dei Parioli e nei locali notturni della 'Roma Bene'. Al termine di una complessa indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotta dai...

Roma : gestivano lo spaccio di droga nei locali del centro - 21 arresti : Il capo dell'organizzazione, arrestato alcuni mesi fa, continuava a gestire gli affari dai domiciliari - gestivano lo spaccio di cocaina in alcuni locali storici di via veneto, nel cuore di Roma e ...

Cocaina - Spaccio nella 'Roma Bene' : 21 arresti : L'indagine ha riguardato il quartiere Parioli e il mondo notturno della 'Roma Bene'.

Roma. Spaccio ai Parioli e a Via Veneto, 21 arresti – E' di 21 persone arrestate delle quali cinque in flagranza di reato e 16...

"Roma bene" - arresti per spaccio cocaina : 7.43 Operazione dei Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma nel mondo notturno della "Roma bene" dei Parioli. Arrestate 21 persone delle quali cinque in flagranza di reato e 16 colpite da Ordinanza di Custodia Cautelare,con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all' illecita commercio di droga. Fra gli altri reati idividuati, detenzione e spaccio di cocaina, estorsione, minacce,porto clandestino e ...

Roma – Carabinieri arrestano 2 ragazzi per spaccio di droga Roma – Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno...

Degrado a Roma - si moltiplicano le chat anti-pusher contro lo spaccio : “Qui c’era una situazione infernale, le strade erano occupate da circa trecento spacciatori che nascondevano la droga ovunque, nei motorini, sotto le macchine, tra gli alberi”. A raccontarci i tempi bui della borgata dei “ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini, finita per anni nelle grinfie dei pusher, è Francesco Barnabei, regista che si è reinventato “sceriffo”, dando vita ...

Roma - spaccio nei giardini dimenticati di piazza Vittorio : 'Lo chiamano hotel Esquilino' : Un uomo dorme con la schiena al muro, il sole in faccia e la barba sul marciapiede. Solo la giacca di una tuta lo protegge, nemmeno il cartone o una sciarpa ad attutire il freddo del selciato. Dorme ...

Roma – Carabinieri scoprono e chiudono supermercato della droga Roma – Tre persone sono state ammanettate dai Carabinieri della Stazione Roma Appia, i quali hanno...