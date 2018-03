Roma | Monchi | ' Non abbiamo paura di perdere Alisson'

Monchi - "Alisson è felice alla Roma" : ANSA, - ROMA, 18 MAR - "Interesse del Real Madrid per Alisson? Non abbiamo il timore di perderlo, Alisson è felice di stare qui e noi siamo contenti di lui. Quello che si legge sui giornali non è ...

Roma - Monchi : 'Alisson vuole fare cose importanti con noi' : 'Interesse del Real Madrid per Alisson? Non abbiamo il timore di perderlo, Alisson è felice di stare qui e noi siamo contenti di lui. Quello che si legge sui giornali non è sempre vero, non sappiamo ...

Roma - Monchi a cena con Renato Zero : 'Un vero piacere' : Ha sempre avuto le idee chiare, Monchi, su come calarsi al meglio nella realtà Romana. Ha voluto farsi guidare da chi la conosce dal punto di vista sportivo, come Francesco Totti, e al tempo stesso si ...

Diretta sorteggio UEFA Champions League/ Barcellona-Roma e Real Madrid-Juventus! Le parole di Monchi : Diretta sorteggio Champions League info streaming video e tv: le avversarie di Juventus e Roma per i quarti di finale. Ultime notizie e aggiornamenti.

Barcellona-Roma : ecco quando si giocherá - le reazioni a caldo di Monchi e Totti : Abbiamo pescato la squadra più forte del mondo, ma se siamo qui vuol dire che ce lo siamo meritato. Serve la mentalitá giusta per continuare' . Attenzione non solo a Messi: 'Questo è il momento di ...

Roma - Monchi : “Barcellona squadra difficile - ma ce la giochiamo” : “Non abbiamo avuto tanta fortuna ma ce la giochiamo, ho fiducia nella mia squadra”. Così il ds della Roma Monchi commenta ai microfoni di Premium Sport l’accoppiamento nei quarti di Champions League contro il Barcellona. “La Roma è rispettata e dobbiamo andare con la mentalità di poter fare qualcosa di importante e andare avanti. Nel Calcio si gioca 11 contro 11 e tutti hanno le possibilità di andare avanti, affrontiamo ...

Roma - Monchi pensa a Kovacic - : Dopo aver conquistato i quarti di finale di Champions League, il progetto Roma è ripartito. Tanta la voglia di confermare tutti i propri big, in particolare Alisson, e di aggiungere alla rosa di Di ...

Roma - Monchi : "Godiamoci il passaggio in Champions e dimostriamo che siamo cresciuti" : 'Ci vuole equilibrio, ma ai sorteggi di domani andiamo senza paura'. La Roma è tornata a lavorare oggi a Trigoria, dopo il giorno di riposo concesso da Di Francesco per far staccare la spina ai ...

Monchi : “orgoglioso di vedere la Roma tra le prime otto d’Europa” : “Sono orgoglioso di vedere la Roma tra le prima otto d’Europa”. Queste le parole del direttore sportivo della Roma, Monchi, a due giorni dalla qualificazione dei giallorossi ai quarti di finale di Champions League. “Dopo l’adrenalina del passaggio del turno in Champions, dobbiamo dimostrare di essere cresciuti andando a fare risultato contro il Crotone, su un campo complicato -aggiunge Monchi a Roma Radio-. Cinque ...

Roma - Monchi : 'Impariamo a gestire meglio i successi e amministrare le sconfitte' : 'Gestiamo meglio il successo e amministriamo la sconfitta'. È questa la ricetta di Ramon Monchi reduce con la sua Roma dalla qualifica ai quarti di finale di Champions League. Un obiettivo che i ...

Roma - Monchi : 'Dedicato alle famiglie. Canto l'inno perché...' : Monchi, ds della Roma, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo il successo europeo contro lo Shakhtar: 'Non era facile centrare l'obiettivo questa sera. Con sofferenza si raggiungono traguardi simili. Oggi dobbiamo essere contenti, parlare con la ...

Roma - Monchi : 'Complicato fare mercato. Alisson di livello mondiale - Dzeko importante per il presente' : Non so se è il miglior portiere del mondo, però è sicuramente un portiere di altissimo livello, non a caso è il titolare della nazionale brasiliana e della Roma. Sono contento che sia qui con noi'. ...

Roma - Monchi prova a blindare Alisson. Piace a Liverpool e Monaco : Nessuna clausola, ma la voglia e l'esigenza di rinnovare il contratto di Alisson al più presto perché le big d'Europa si stanno facendo sotto. Su tutte il Liverpool, che qualche settimana fa aveva ...

Roma - Monchi : 'Alisson non ha clausole - speriamo possa restare molti anni' : Nel programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport il direttore sportivo della Roma Monchi ha dichiarato: 'Dobbiamo prendere d'esempio la Juve contro il Tottenham? Noi abbiamo la mentalità e le qualità per fare quel tipo di prestazioni. Gara ...