Roma Controlli antiborseggio | arrestate 12 persone

Roma - Approvato Regolamento Farmer's Market - Filiera corta e controlli - Romait - : ... portiamo davvero la campagna Romana dentro la città e compiamo un'azione di ricucitura tra centro e agro Romano che si tradurrà in tutela del territorio, delle sue produzioni e dell'economia delle ...

Roma-Shakhtar Donetsk - controlli vicino all’Olimpico : Scattano da oggi, in vista dell’incontro di calcio Roma-Shakhtar Donetsk, i controlli e i servizi di vigilanza delle forze dell’ordine, sia vicino allo stadio che nelle zone della movida scattano da oggi: è stato deciso al Tavolo tecnico che si è tenuto in questura a Roma, presieduto dal questore Guido Marino, per esaminare, nel dettaglio, le misure di sicurezza per l’incontro di calcio, valevole per la Uefa Champions League, ...

Roma: denunciate 5 persone nel corso di controlli effettuati dai Carabinieri in zona Cassia Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un cittadino italiano poiché trovato in...

Roma. Taxi abusivi : controlli a tappeto : Multe a 41 Taxi irregolari, ritirate 15 carte di circolazione ed anche un sequestro. Questo il risultato dei controlli a

Roma – operazione della Polizia Locale per contrastare irregolarità trasporto pubblico Roma – Multati 41 taxi irregolari. Ritirate 15 carte di circolazione ed effettuato un...

Roma: operazione antidegrado in zona Colosseo-Fori Imperiali, oltre 60.000 euro di sanzioni Roma – I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno eseguito un'importante attività. Azione...

Ostia, i Carabinieri hanno effettuato controlli antidroga nell'ex colonia Vittoria Emanuele Roma – controlli antidroga dei Carabinieri ad Ostia. Setacciata questa mattina l'ex Colonia Vittorio...

Casa a Spada - il prefetto di Roma : «Sbigottita - ora i controlli» : Questa notizia mi lascia sbigottita, una Casa popolare a uno Spada, con precedenti... Abbiamo avviato subito le nostre verifiche. Però mi lasci dire una cosa. Al di là di come...

Voragine a Roma - in corso controlli : 8.28 Sono in corso le verifiche di sicurezza e stabilità da parte dei vigili del fuoco dopo la maxi Voragine che si è aperta nel tardo pomeriggio di ieri in via Livio Andronico, a Roma. In collaborazione con i tecnici oggi saranno effettuate misurazioni strumentali con mezzi adeguati. A seguito del crollo, nel quale sono state inghiottite diverse auto, per motivi di sicurezza sono circa 22 le famiglie che sono state fatte evacuare. Non si ...

Roma: Carabinieri arrestano al Casilino uno studente pusher di 19 anni Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno arrestato uno studente Romano di...

Roma - Dell'Utri trasferito in ospedale per controlli medici : L'ex senatore Marcello Dell'Utri, detenuto nel carcere di Rebibbia , è stato trasferito nel Campus Biomedico di Roma per essere sottoposto a controlli medici. L'ex parlamentare, che sta scontando una ...

Roma – Bordoni: Roma insicura. Servono più controlli sulle strade Roma – Questo il comunicato rilasciato dal capogruppo di FI in Campidoglio e candidato alla...

Smog Roma - domenica verde : 957 controlli dei Vigili alle 12.30 - 167 sanzioni : Sono stati 957 i controlli svolti dalla polizia locale di Roma capitale in occasione della terza domenica ecologica nella fascia oraria 7.30-12-30. Le sanzioni sono state 167. La giornata odierna è infatti la terza delle quattro domeniche ecologiche programmate dal Campidoglio. Previsto appuntgo il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico, nella zona a traffico limitato denominata “Fascia verde” ...