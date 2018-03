Roma Avviso pubblico a sostegno progetti creatività e nuovi talenti

Roma. Avviso pubblico per costruire Forum Infanzia e Inclusione : Ascolto, partecipazione e condivisione. Sono i tre assi lungo cui l’Amministrazione capitolina sta costruendo il Forum per l’Infanzia e l’adolescenza

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo - ecco l’avviso della protezione civile : allarme “Arancione” per Toscana ed Emilia Romagna [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, presente sul Mediterraneo occidentale, sta innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra Penisola. Il nuovo impulso perturbato determinerà, nella giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione della ventilazione, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro. Sulla ...

Promozione della scienza : online l'avviso pubblico 'Eureka! Roma 2018'. Proposte fino al 12 marzo : E' stato pubblicato sull'Albo Pretorio e qui sul sito di Roma Capitale l'avviso pubblico 'Eureka ! Roma 2018' che mette a disposizione 500mila euro per realizzare progetti di Promozione della scienza tra il 19 aprile e il 3 giugno. C'è tempo fino al 12 marzo per presentare le Proposte. Tra i criteri di valutazione la capacità del progetto di sensibilizzare su temi scientifici e di offrire ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : precipitazioni da Nord a Sud - neve su Toscana ed Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La nuova perturbazione di origine atlantica che sta interessando le regioni Nord – occidentali italiane determinerà, tra la prossima notte e la giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche anche sul centro, in successiva estensione al sud. Nelle prossime ore le precipitazioni insisteranno soprattutto su Toscana ed Emilia-Romagna, assumendo carattere nevoso al di sopra dei 400-600 metri. Sulla base ...

Campidoglio - pubblicato l’avviso dell’Estate Romana 2018 : pubblicato quest’oggi sull’Albo Pretorio e sul sito di Roma Capitale l’avviso pubblico dell’Estate Romana 2018. La manifestazione, nella sua 41° edizione, partirà il prossimo 1° giugno per concludersi il 30 settembre: durerà quindi un mese in più rispetto allo scorso anno. Come nell’avviso del 2017, anche quest’anno l’Amministrazione punta a diffondere le attività culturali, gli eventi e […] L'articolo Campidoglio, pubblicato l’avviso ...

