Rogo in un appartamento | morto un 90enne | intossicata la cognata

Roma - Rogo in un appartamento alla Camilluccia : muore una donna di 52 anni : Una donna di 52 anni, italiana è morta venerdì pomeriggio nell'incendio che si è sviluppato nell'appartamento in cui abitava. Il rogo intorno alle 17,30 in una palazzina di 4 paini di via di ...

Milano - Rogo in appartamento : a fuoco palazzo di 14 piani : Un incendio è scoppiato in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37, a Milano. Il rogo è divampato questo pomeriggio, si ipotizza al quarto piano, e ha coinvolto l'intero stabile di 14 piani. ...