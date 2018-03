Robot | ecco come sarà il mondo del lavoro futuro

Goliath - ecco il Robot Made in Italy : Lo scorso autunno Goliath ha raccolto oltre un milione di dollari in 45 giorni su Kickstarter , la più importante piattaforma di crowdfunding del mondo. Dopo la tesi di Frangi, il robot si è ...

Ecco il Robot ispirato allo scarafaggio : Gli scarafaggi sono tra le creature più resistenti ai crash test del regno animale: se diretti, infatti, a tutta velocità verso una parete, sono in grado di non scontrarvisi rovinosamente bensì sfruttare la forza dell’urto come spinta in verticale per lanciarsi in arrampicata sul muro. Una caratteristica che ha incuriosito gli scienziati a tal punto da portarli a osservare più nel dettaglio le loro dinamiche per provare a realizzare, in un ...

Ecco l’esercito di Robot di Boston Dynamics : L’ultimo video pubblicato da Boston Dynamics, che mostra un robot SpotMini aprire una porta e lasciar passare cortesemente un altro automa (ne abbiamo scritto qui), ha suscitato reazioni contrastanti. C’è chi non può far altro che ammirare l’evoluzione tecnologica degli automi dell’azienda. E chi è preda dell’inquietudine, immaginando uno scenario distopico in cui le macchine avranno un’autonomia eccessiva ...

Svolta nella ricerca : ecco i nanoRobot di Dna che “affamano” e uccidono quattro tipi di tumore : Svolta nella ricerca: ecco i nanorobot di Dna che “affamano” e uccidono quattro tipi di tumore Svolta nella ricerca: ecco i nanorobot di Dna che “affamano” e uccidono quattro tipi di tumore Continua a leggere L'articolo Svolta nella ricerca: ecco i nanorobot di Dna che “affamano” e uccidono quattro tipi di tumore sembra essere il primo su NewsGo.

Il mini-Robot che può viaggiare nel corpo umano. Eccolo in un video : Questo piccolo dispositivo compie movimenti e supera ostacoli come mai nessuno finora. Il suo potenziale in medicina è enorme

In Italia la tassa sui Robot non funzionerebbe : ecco perché : Dopo il fondatore di Microsoft, Bill Gates, e il leader delpartito laburista britannico, Jeremy Corbin, anche Matteo Salvini propone la tassazione dei robot, ovvero un prelievo fiscale sui macchinari: la «robotizzazione va benissimo» , ha detto ai microfoni di Radio24, ma «va governata» per ridurne l'impatto sull’occupazione...

Ecco come il Giappone sta usando i Robot per il "caregiving" degli anziani : Nel 2020, prevede il governo, quattro pazienti su cinque verranno accuditi da intelligenze artificiali e automi "da sollevamento"

Tokyo - il futuro abita già nello spazio quotidiano - e anche turistico : ecco i Robot umanoidi e i Robot dinosauro [FOTO] : 1/15 ...

Ecco i Robot che rigenerano gli organi dall’interno del corpo : Per le malattie che determinano un mancato o un anomalo sviluppo degli organi interni gli scienziati hanno elaborato una possibile soluzione, direttamente dal campo della robotica. Piccoli cilindri, dotati di minuscoli motori e sensori, capaci di esercitare trazioni e pressioni sui tessuti alterati, forzandone in questo modo il corretto sviluppo. L’esempio è quello dei bimbi nati con l’esofago troppo corto per collegarsi allo stomaco: una ...

Ecco i Robot che rigenerano gli organi dall'interno del corpo : Un video ci mostra da vicino come piccole sonde robotizzate possono indurre lo sviluppo corretto di organi e tessuti malformati

Bambole Robot - l'ultima frontiera dei giochi erotici : ecco Solana : Il mondo della Bambole sexy 'hi-tech' non è per tutte le tasche: si parte da circa 4mila dollari per il modello base. Ma spesso con tutti gli optional si può arrivare a triplicare questa cifra. Un ...

Nel laboratorio della Fondazione Agnelli ecco il professor Robot di matematica e scienze : Si chiama 'e.Do', è il robot educativo open source di Combo, il nuovo laboratorio didattico della Fondazione Agnelli nato per formare i ragazzi che saranno i lavoratori di domani, aiutarli ad ...