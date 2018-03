Roberto Maroni contro Matteo Salvini | ' Voglio un governo di larghe intese E c' è già la

Buon compleanno Gian Antonio Stella - Roberto Maroni - Paul Pogba… : Buon compleanno Gian Antonio Stella, Roberto Maroni, Paul Pogba… …Antonietta Stella, Edmonda Aldini, Raffaele Guariniello, Giuseppe Sottile, Carlo Fontana, Nino Rizzo Nervo, Riccardo Villari, Stefano... L'articolo Buon compleanno Gian Antonio Stella, Roberto Maroni, Paul Pogba… proviene da Roma Daily News.

Roberto Maroni : 'Al governo centrodestra-Pd - non sarò premier' : 'Premesso che serve una nuova legge elettorale e che per almeno due anni non ci saranno nuove elezioni, ci sono due possibilità: accordo M5S-Pd o M5S-Lega. Il più probabile? Cinque Stelle e Pd'. ...

Di Maio e Salvini - perché secondo Roberto Maroni dovrebbero governare insieme : Il prossimo governo non potrà che essere sostenuto sia dal Movimento Cinque Stelle che dalla Lega. Roberto Maroni sul Foglio non ne fa solo una questione di numeri, ma soprattutto politica. La risposta, secondo l'ex governatore della Lombardia, è semplice: 'M5s e Lega hanno vinto le elezioni e devono governare. Populisti? Estremisti? È la democrazia. Che sarà anche 'il sistema ...

Marco Travaglio - la bomba contro Roberto Maroni : 'Ministro nel governo di larghe intese' : Non si dà pace, Marco Travaglio , l'ultrà grillino che vede fantasmi ovunque. Impedimenti di ogni tipo per sbarrare la strada a Luigi Di Maio nella sua corsa impossibile verso Palazzo Chigi. Non si dà ...

Una lista anti-Fontana in Lombardia. La strategia di Roberto Maroni per mettere i bastoni tra le ruote a Matteo Salvini : Circola già il nome di chi sarà chiamato a guidare una lista anti-Fontana in Lombardia: l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianni Fava. Nome a parte, come rivela il Fatto quotidiano, i Maroniani stanno pensando a mettere in atto uno sgambetto nei confronti di Matteo Salvini, presentando appunto una propria lista in Lombardia.Il Fatto descrive così l'atmosfera in casa Lega:"La minoranza leghista non solo non farà ...

Roberto Maroni contro Giulia Bongiorno : "Io e Bossi abbiamo sempre combattuto quelli come Andreotti" : A Roberto Maroni, presidente uscente della Regione Lombardia, non sono piaciute le parole di Giulia Bongiorno che intervistata da alcuni quotidiani ha detto: "Questa Lega nazionale l'avrebbe approvata anche Andreotti". La Bongiorno sarà candidata alle prossime elezioni nelle file del Carroccio.Maroni ha commentato su Twitter: "Giulia Bongiorno dice: 'Questa Lega nazionale l'avrebbe approvata anche Andreotti' È davvero cambiato il ...

A Roberto Maroni non piace che Giulia Bongiorno sia candidata con la Lega : «È davvero cambiato il mondo: io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre combattuti» The post A Roberto Maroni non piace che Giulia Bongiorno sia candidata con la Lega appeared first on Il Post.

Regione Lombardia. Autonomia - l'ultimo intervento in aula di Roberto Maroni : "Verso la svolta fiscale" : Meno firme ma più poltrone. La penultima seduta della decima legislatura regionale potrebbe essere sintetizzata in uno slogan. Due i progetti di legge approvati ieri: uno guarda alla campagna ...

Una vita da Roberto Maroni : Ascesa e caduta (?) del presidente della regione più ricca d'Italia, quattro volte ministro, che questa settimana ha dato una svolta alla sua carriera politica The post Una vita da Roberto Maroni appeared first on Il Post.

Cosa ha detto Roberto Maroni della sua nuova vita che comincerà il 5 marzo : "Polemica chiusa, è stato solo uno sfogo personale per come mi sono sentito trattato". Il giorno dopo l'accusa di "metodi staliniani" a Matteo Salvini, per come il segretario leghista ha reagito alla sua rinuncia a correre per Palazzo Lombardia, Roberto Maroni getta acqua sul fuoco interno alla Lega Nord. Dal 5 marzo, promette, inizierà la sua "vita nuova"; "fuori dalla politica", giura. ...

Matteo Salvini - sondaggi : quanto costa la lite con Roberto Maroni : Il rapporto tra i due lo descrive alla perfezione un articolo de Il Messaggero , che ricorda quando Umberto Bossi passeggiava in canotta per i giardini di Arcore e Silvio Berlusconi indossava gli ...

Roberto Maroni : "Il mio è stato un sfogo - viva Salvini premier" : Quello di Roberto Maroni nei confronti di Matteo Salvini apparso nell'intervista di giovedì su Il Foglio "è stato uno sfogo umano" e "non politico". Lo ha spiegato lo stesso Maroni ai cronisti.Il governatore si è detto "dispiaciuto di queste polemiche che non ho voluto io, ma per me è una pagina chiusa. viva Salvini premier". "Mi sono sfogato - ha aggiunto - perché mi sono sentito trattato un pò male, ...

Roberto Maroni vs Matteo Salvini/ "Con me è stato uno stalinista" : segretario Lega - "ho dovuto adeguarmi" : Roberto Maroni vs Matteo Salvini, 'si è comportato con me come uno stalinista con un leninista'. Replica del segretario Lega, "ho dovuto adeguarmi'.

