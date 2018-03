Ricarica della batteria con Quick Charge 4 0? Utopia per gli smartphone di adesso

Zapgrid - Gestire e pagare la Ricarica dellauto elettrica con unapp : Tessere addio, con il progetto Zapgrid. Grazie a unapp, disponibile per Android e iOS, vengono ora agevolate le operazioni di ricarica dellauto elettrica dalle colonnine, anche di diversi gestori. Dopo aver effettuato la registrazione, lautomobilista potrà geolocalizzarsi verificando quali infrastrutture sono presenti nella zona, la quantità di prese, la tipologia di attacco e, soprattutto, la loro disponibilità.Il servizio. Una volta ...

Colonnine di Ricarica - La mappa della rete Ionity : La Ionity, una società creata dai gruppi BMW, Daimler, Ford e Volkswagen, Audi e Porsche comprese, ha iniziato a sviluppare il progetto che porterà alla creazione di una rete di ricarica rapida in Europa e negli Stati Uniti. L'azienda ha realizzato alcune mappe che mostrano i punti dove sorgeranno le nuove stazioni di ricarica, 47 delle quali saranno in Italia, anche sulle isole, con 4 punti di rifornimento in Sicilia e 3 in Sardegna.rete ...

Huawei annuncia un nuovo sistema di Ricarica veloce della batteria : 48% in 5 minuti : Huawei ha pubblicato su YouTube un video con cui annuncia di avere sviluppato un nuovo sistema di ricarica veloce. Scopiamo insieme come funziona L'articolo Huawei annuncia un nuovo sistema di ricarica veloce della batteria: 48% in 5 minuti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.