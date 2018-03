Riaperto il caso pedofilia | don Mura scompare da Montù Beccaria

Mafia - il caso del Caravaggio perduto Riaperto dal pentito : “Venduto in Svizzera”. Bindi : “Indagare ancora” : Qualcuno dice che fu rubato dai feroci corleonesi per poi divenire, molti anni dopo, l’oggetto di un tentato scambio: quel quadro in cambio dell’alleggerimento del 41 bis, il regime di carcere duro per i detenuti mafiosi. Qualcun’altro, invece, sostiene che venne seppellito insieme ai tesori accumulati dal boss Gerlando Alberti, e quindi dimenticato in qualche oscuro forziere nascosto chissà dove. Ma c’è anche chi lo dà ...