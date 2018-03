Reggio Emilia Mistero entra nel ring della politica con i grillini

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Milano batte Trento ed è sola in vetta - Reggio Emilia sbanca Pistoia : Due gli anticipi della 22a giornata disputati nella serata odierna. Nel primo l’EA7 Emporio Armani Milano supera 88-80 la Dolomiti Energia Trento e si porta in vetta in solitaria alla classifica. Una partita molto combattuta e che l’Olimpia ha fatto sua nell’ultimo quarto, grazie ad un Vladimir Micov assoluto protagonista e alle giocate di Gudaitis e Goudelock nei minuti finali. Una prestazione da incorniciare quella del serbo, ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Milano batte Trento ed è sola in vetta - Reggio Emilia sbanca Pistoia : Due gli anticipi della 22a giornata. Nel primo l’EA7 Emporio Armani Milano supera 88-80 la Dolomiti Energia Trento e si porta in vetta in solitaria alla classifica. Una partita molto combattuta e che l’Olimpia ha fatto sua nell’ultimo quarto, grazie ad un Vladimir Micov assoluto protagonista e alle giocate di Gudaitis e Goudelock nei minuti finali. Una prestazione da incorniciare quella del serbo, che chiude con 28 punti (con ...

DIRETTA / Pistoia Reggio Emilia (74-78) info streaming video e tv : risultato finale! (basket Serie A) : DIRETTA Pistoia Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario della partita. Al PalaCarrara i toscani cercano punti utili per blindare la salvezza, la Reggiana gioca per i playoff(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 22:19:00 GMT)

DIRETTA / Pistoia Reggio Emilia (66-58 - 30') info streaming video e tv : risultato live - 4' Q! (basket Serie A) : DIRETTA Pistoia Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario della partita. Al PalaCarrara i toscani cercano punti utili per blindare la salvezza, la Reggiana gioca per i playoff(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:55:00 GMT)

Mistero - il lottatore mascherato di wrestling lascia il ring : farà il consigliere M5s a Reggio Emilia : lascia per dedicarsi alla politica. Nal caso accetti la nomina, infatti, siederà nei banchi dell'opposizione nelle file del Movimento 5 Stelle nel comune di Reggio Emilia, al posoto di Ivan ...

DIRETTA / Pistoia Reggio Emilia (39-41 - 20') info streaming video e tv : risultato live - 3' Q! (basket Serie A) : DIRETTA Pistoia Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario della partita. Al PalaCarrara i toscani cercano punti utili per blindare la salvezza, la Reggiana gioca per i playoff(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:18:00 GMT)

DIRETTA / Pistoia Reggio Emilia (18-21 - 10') info streaming video e tv : risultato live - 2' Q! (basket Serie A) : DIRETTA Pistoia Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario della partita. Al PalaCarrara i toscani cercano punti utili per blindare la salvezza, la Reggiana gioca per i playoff(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 20:56:00 GMT)

Basket - Serie A Milano anticipa con Trento - Pistoia alla prova Reggio Emilia : Stasera si disputano 2 anticipi della 22a giornata. Alle 18 Milano sfida Trento al PalaDesio per l'indisponibilità del Forum , occupato dai Mondiali di pattinaggio di figura, , mentre Pistoia sfida ...

DIRETTA / Pistoia Reggio Emilia (0-0) info streaming video e tv : risultato live - palla a due (basket Serie A) : DIRETTA Pistoia Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario della partita. Al PalaCarrara i toscani cercano punti utili per blindare la salvezza, la Reggiana gioca per i playoff(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 20:12:00 GMT)

Diretta / Pistoia Reggio Emilia info streaming video e tv : parla Esposito - orario (basket Serie A1) : Diretta Pistoia Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario della partita. Al PalaCarrara i toscani cercano punti utili per blindare la salvezza, la Reggiana gioca per i playoff(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:52:00 GMT)

Mistero - il lottatore mascherato : "Lascio il wrestling per diventare consigliere M5s a Reggio Emilia" : Mistero abbandona il wrestling. E, nel caso accetti la nomina, dalla prossima seduta del consiglio siederà sui banchi dell'opposizione con il M5s in sostituzione di Ivan Cantamessi, dimissionario dopo essersi trasferito a Vicenza per motivi di lavoro. Cristian Panarari.Lo racconta la Gazzetta di Reggio:È questa la vera identità del lottatore mascherato, candidato alle amministrative del 2014 con il M5s, risultando con 76 ...

Pistoia Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Pistoia Reggio Emilia: Info streaming video e tv, orario della partita. Al PalaCarrara i toscani cercano punti utili per blindare la salvezza, la Reggiana gioca per i playoff(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:43:00 GMT)

Rigenerazione urbana : al via la riqualificazione di piazza Gioberti - Roversi e San Prospero a Reggio Emilia : ... commercio, terziario, direzionale, ma anche e soprattutto a nuove forme della cosiddetta "economia dell'esperienza" , intrattenimento, benessere, turismo, . L'obiettivo di aumentare la qualità ...

Reggio Emilia - writer narciso imbrattava i muri con scritte d’amore verso sé stesso : dovrà ripulire i palazzi : “Sei carino”. E ancora, di più: “Ti vorrei mio, ti amo”. Le frasi d’amore che da qualche tempo erano comparse sui muri di alcuni palazzi del centro storico di Reggio Emilia non sono l’opera di qualche ragazza follemente innamorata, bensì di un writer “narciso”, che ha scritto apprezzamenti rivolti a sé stesso spacciandoli per l’opera di alcune spasimanti. Si tratta di un 27enne di origini ...