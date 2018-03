Reggina | subito Karel Zeman in panchina | oppure la dirigenza si è rassegnata alla

calcioweb.eu

: #Reggina, subito #KarelZeman in panchina: oppure la dirigenza si è rassegnata alla retrocessione? - CalcioWeb : #Reggina, subito #KarelZeman in panchina: oppure la dirigenza si è rassegnata alla retrocessione? - ttcalciocatania : GOOOOL DEL CATANIA!!!!! Al 3' la sblocca Curiale! Subito 1-0 contro la Reggina! - FilippoMammi : La @Reggina_1914 ha subito la sua sesta sconfitta al #Granillo per mano del @MonopoliCalcio: il pubblico presente h… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Altra sconfitta per lain campionato, situazione sempre più delicata per la squadra amaranto dopo il ko in trasferta contro il Catania. La classifica adesso fa paura, quintultimo posto con la Paganese distante un punto, l’Andria due punti ma con una partita in meno ed il Fondi tre punti con una partita in meno, potenzialmente la squadra di Maurizi può ritrovarsi in piena playout. Ma a preoccupare sono anche le prestazioni della squadra, gioco inesistente anche contro squadre all’altezza, anche il Granillo è diventato terra di conquista. Serve un cambio inma non da adesso, su CalcioWeb ne parliamo già da inizio campionato quando sembrava prematuro dare un giudizio. Solopuò salvare questa squadra, allenatore che nella scorsa stagione ha dimostrato di essere di categoria nonostante le tante difficoltà. La prossima giornata partita chiave contro la ...