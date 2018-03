: Rapisce bimba in centro accoglienza e minaccia di ucciderla - StraNotizie : Rapisce bimba in centro accoglienza e minaccia di ucciderla - lupettorosso76 : RT @MediasetTgcom24: Mugello, rapisce bimba e minaccia di gettarla in fiume: arrestato #mugello -

Un nigeriano di 27 anni ha strappato una bambina di 2 anni dalle braccia della madre, è corso via per 2 km e si è fermato sul fiume Sieve (Mugello),minacciando di prendere la piccola a bastonate e gettarla nell'acqua. E' successo a Borgo San Lorenzo (Firenze). L'uomo chiedeva di rivedere sua figlia e la moglie allontanate ieri da un centro di accoglienza in Toscana dopo una denuncia nei suoi confronti per maltrattamenti e violenza sessuale. Lui è stato. Lanon è ferita. La madre è ospite dello stesso centro.(Di domenica 18 marzo 2018)