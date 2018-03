Ragazza uccisa a Nottingham | lunedì vertice in Procura a Roma

La Ragazza italo-egiziana uccisa dalla baby gang diventa un caso internazionale : Ed era il mondo per me. Cercava di aiutare tutti. Non è giusto: avevo bisogno di aiuto ed è arrivato dopo, quando era morta'. Accuse sono state lanciate anche contro i medici dell'ospedale dove la ...

Ragazza uccisa da baby gang a Nottingham - indaga anche Procura di Roma - : Nel fascicolo si ipotizza il reato di omicidio. La diciottenne di origini egiziane, nata e cresciuta a Roma, studiava a Nottingham: è stata picchiata da una baby-gang di ragazzine inglesi ed è morta ...

Nottingham - Ragazza romana picchiata e uccisa da un gruppo di bulle : La diciottenne Mariam Moustafa, di origine egiziana, è stata aggredita il 20 febbraio in Inghilterra ed è morta mercoledì scorso dopo 12 giorni di coma

Ragazza travolta e uccisa lungo la tangenziale di Mestre : Terribile incidente stradale. Una diciottenne è stata travolta e uccisa mentre camminava lungo la tangenziale di Mestre a lato dello

Sparatoria a scuola : uccisa una Ragazza di 17 anni. "Si sarebbe diplomata a maggio" : Una ragazza di 17 anni è stata uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in seguito ad una Sparatoria avvenuta in una scuola dell'Alabama. La polizia, intervenuta sul posto, ha...

Pamela non è morta per overdose 'La Ragazza è stata uccisa da due coltellate' : Pamela Mastropietro aveva assunto eroina ma non è morta per overdose. È stata uccisa da 'due colpi di arma da punta e taglio penetrati alla base del torace a destra quando la vittima era ancora in ...

“Ecco come è morta Pamela” - arrivano i dati dell’autopsia effettuata sul corpo della Ragazza uccisa a Macerata. Purtroppo quello che emerge è da brividi : arrivano le conferme ufficiali sulla causa di morte di Pamela Mastropietro. Malgrado la perizia completa non sia stata ancora depositata, una prima certezza sulla morte della 18enne è che a porre fine alla sua vita non è stata un’overdose come si era detto sulle prime, ma sono state in realtà delle coltellate e un colpo alla testa. Una vera tragedia. A renderlo noto, in attesa di rivelare tutti i risultati degli esami effettuati, sono ...

Ragazza uccisa a Milano - dall'autopsia no segni di violenza sessuale : E' stata effettuata l'autopsia sul corpo di Jessica Valentina Faoro , la 19enne uccisa con quaranta coltellate in via Brioschi , a Milano, il 7 febbraio. Prima che il medico legale possa dare un esito ...

JESSICA FAORO - Ragazza uccisa A COLTELLATE/ Ultime notizie : Garlaschi e il tentativo di disfarsi del cadavere : JESSICA FAORO, gli ultimi messaggi inviati su WhatsApp dalla 19enne all'assassino Alessandro Garlaschi, affinché gli lasciasse il divano letto per dormire. Ma il killer aveva altri piani...(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:50:00 GMT)

