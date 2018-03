Ragazza italo-egiziana picchiata a morte in Gb | Farnesina | Subito la verità e i

rainews

: RT @IAmJamesTheBond: UK: Ragazza diciottenne italo egiziana uccisa da una gang a Nottingham. - GianniCestra69 : RT @IAmJamesTheBond: UK: Ragazza diciottenne italo egiziana uccisa da una gang a Nottingham. - francesala : RT @IAmJamesTheBond: UK: Ragazza diciottenne italo egiziana uccisa da una gang a Nottingham. - TassoOfficial : RT @cris_cersei: Quindi la ragazza italo-egiziana uccisa a Londra era CRISTIANA. Uccisa delle AFRICANE per motivi razzisti: era bianca, e N… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo per ladi Mariam Moustafa, vittima di un pestaggio a Nottingham in Inghilterra da parte di una baby gang. La giovane era nata e cresciuta in Italia. Si indaga per omicidio.