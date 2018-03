Radar Meteo Veneto

Meteorologia : Leonardo realizzerà e installerà in Australia gli innovativi Radar Meteo di ultima generazione per il “Bureau of Meteorology” : Leonardo, attraverso la controllata tedesca Selex ES GmbH, ha ottenuto un importante contratto dal Bureau of meteorology Australiano per fornire e installare nel Paese radar meteorologici in banda C e S di ultima generazione. Il contratto – spiega il gruppo in una nota – prevede la fornitura esclusiva da parte di Leonardo di nuovi sistemi meteo per i prossimi quattro anni e comprende un’opzione per estendere ...