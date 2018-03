Quando l' amore conta più del colesterolo

“Con Rosa… basta ho deciso”. Pietro Tartaglione : un ultimatum da pelle d’oca. Da Quando la Perrotta è all’Isola dei Famosi le cose con il suo amore sono cambiate. Quello che ha visto in tv ha colpito l’ex corteggiatore e dopo tira fuori anche un altarino : “Poi hanno bloccato il suo profilo” : Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Uomini e Donne, poi la decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi le ha permesso di tirare fuori anche il carattere. Non a caso l’ex tronista è al telvoto insieme ad Alessia Mancini e Simone Barbato, è evidente che per i naufraghi rimasti in gara rappresenta un pericolo. La bella naufraga se dovesse uscirà al suo rientro troverà una situazione che forse la stupirà un po’ e al centro ...

Anche senza di te - Quando l’amore si scontra con l’ansia : ROMA – Una donna, tre uomini. In mezzo paure, ansie ma Anche tanto coraggio. Sono gli ingredienti di Anche senza di te, il film di Francesco Bonelli al cinema dall’8 marzo distribuito da Sun Film Group. Protagonisti Myriam Catania, Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore e con la partecipazione di Alessio Sakara. Una commedia romantica e divertente […]

Anticipazione Una Vita : scoppia l’amore tra Elvira e Simon - ecco Quando : Una Vita anticipazioni: Elvira e Simon si amano, Liberto cerca di aiutarli Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate di Una Vita, finalmente vedremo scoppiare l’amore tra Elvira e Simon. I due non giovani non riescono più a trattenere i loro sentimenti, quando comprendono che le loro strade potrebbero dividersi per sempre. In questa storia non […] L'articolo Anticipazione Una Vita: scoppia l’amore tra Elvira e Simon, ...

La fidanzata di Corona : "Se abbiamo fatto l'amore Quando è uscito dal carcere? È stato come la prima volta" : Dopo 16 mesi di carcere, Fabrizio Corona lo scorso 21 febbraio ha lasciato il carcere di San Vittore e per la sua fidanzata non può esserci gioia più grande che averlo di nuovo a casa. Intervistata ...

Quando la brutalità dei sentimenti incontra la delicatezza di un amore sempre sognato : Un romanzo spietato e accorato al contempo: questo è ''Lealtà'' il nuovo libro di Letizia Pezzali pubblicato dalla casa editrice Einaudi."Il desiderio non si impara. Il desiderio esce da noi a caso. Da quel momento sappiamo la verità: vogliamo certe cose e non altre".Parla Giulia, una giovane donna che lavora a Canary Wharf, uno dei più importanti centri finanziari di Londra: un luogo creato per emanare potere, rigore ...

“Ciao Amore”. C’è Posta per te. Per 64 anni non ha fatto altro che cercarla. Poi - Quando finalmente la busta si apre lei lo gela con una risposta terribile : Da lontano, ma neanche troppo, Maria se la ride con il suo registro in mano e gli occhiali che scendono sul naso. Il pubblico la segue, sghignazza, sorride. C’è chi fa le solite battute da bar (non si sente, ma si capisce dagli sguardi) e chi osserva con gli occhioni riempiti di lacrime come quelli di un cucciolo. La storia è quella di Antonio e Domenica. Dall’ultima volta che si sono visti, però, sono passati 64 anni. Antonio perde la ...

Quando la religione dell'amore scuote le coscienze : il 'caso' teatrale 'Ecce Virgo' di Angela Di Maso : ... fantasie perverse e obbedienza a pratiche di cristiana pietas, repressioni erotiche e pulsioni affettive ben oltre la dimensione terrena di Eros e Thanatos, etica e immoralità, mondo interiore ed ...

Quando l’amore finisce : 18 coppie famose che lasciandosi ci hanno spezzato il cuore : Gli ultimi in ordine cronologico sono stati Jennifer Aniston e Justin Theroux, che si sono lasciati dopo sette anni. Ma di coppie famose – all’apparenza perfette, innamorate e felici che ci hanno sorpreso e spezzato il cuore Quando si sono separate – ce ne sono state parecchie: ne abbiamo raccolte 18 nel video! [arc id=”279a0284-e2b1-4f51-894d-826628a22078″] Ma vuoi sapere qual è davvero la storia finita da cui non ...

Quando finisce un amore a senso unico : Caro Massimo, Sono una ragazza di 22 anni e lei mi ha lasciata cinque mesi fa. La mia prima storia vera, perché finalmente, dopo tante effimere frequentazioni e passionali voli pindarici, avevo trovato lei, l’intimità e quel che sembrava un legame solido fatto di dedizione, premura e comprensione ai massimi livelli. Una storia inizialmente perfetta, degenerata in un delirio dove io ero complice. Complice perché lei era quella che soffriva per i ...

Da The Shape of Water alla Creatura della Laguna Nera : Quando l'amore è una cosa mostruosa : Questi uomini di scienza, non imparano mai. Il grande fascino dei mostri classici è proprio questo: spesso non hanno una scelta, rispondo alla loro natura, oppure si vedono ingiustamente attaccati. ...

Serendipity - Quando l'amore è magia/ Su Canale Nove il film con John Cusack (oggi - 15 febbraio 2018) : Serendipity - Quando l'amore è magia, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Nel cast: John Cusack e Jeremy Piven, alla regia Peter Chelsom. La trama.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:06:00 GMT)

Quando l'amore scoppia in ascensore : ecco i 10 film più belli : Una delle storie d'amore più famose del mondo nella trasposizione cinematografica premio oscar nel 1996. Poteva mancare il bacio tra i due innamorati Romeo , Leonardo Di Caprio, e Giulietta , Claire ...

Erotismo col cadavere in obitorio - Quando l’amore non respira (più) Video : È di pochi giorni fa la notizia della scoperta degli atti osceni che un impiegato dell’obitorio [Video] ha effettuato col cadavere di una star di reality show russi, Oksana Aplekaeva. La donna è stata uccisa in circostanze misteriose, il suo corpo trovato e identificato dopo giorni dalla morte, e successivamente riesumato per consentire alla polizia di trovare nuove prove sul suo omicidio. Proprio a to della riesumazione del cadavere si è ...