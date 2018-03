Qual è il partito politico italiano per cui ha lavorato Cambridge Analytica?

Mancano 16 giorni al voto. Quale partito è in vantaggio? : A 16 giorni dal voto per le Politiche del 4 marzo, il consenso resta molto instabile: tra quanti immaginano di recarsi alle urne, il 67% ha già un orientamento preciso; il 13% esprime un’intenzione di voto, ammettendo però che potrebbe cambiare idea nelle prossime due settimane. Un quinto degli elettori è ancora del tutto indeciso sulla scelta da compiere. Nell’ultima indagine condotta prima del black out ...

M5S : Colomban - sembra un partito Qualunque - se va al governo paralisi : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Parlamentari che non versavano i rimborsi sulle loro indennità; miserabili vicende di scontrini e di pasti; David Borrelli, un amico, numero tre del M5S, che a Strasburgo si dimette dal gruppo adducendo motivi di salute… sembra di leggere le cronache di un partito qualunque. Che tristezza”. Lo afferma Massimo Colomban, 68 anni, fino allo scorso ottobre assessore alle Partecipate del Comune di ...

Navigatore Elettorale - come capire scientificamente a Quale partito si è vicini Video : In queste settimane di avvicinamento verso le #Elezioni politiche del 4 marzo, diversi siti giornalistici stanno pubblicando degli strumenti per consentire ai lettori/elettori di scoprire a quale partito politico si collocano più vicini, rispondendo ad alcune domande. Non sono pochi gli strumenti del genere, che però spesso sono un po' approssimativi, tanto da causare anche lamentele e polemiche da parte degli attivisti di alcune liste ...

Pizzarotti : "Io l'anti-Renzi della sinistra? Può succedere Qualunque cosa. Ora lancio il partito dei sindaci" : Un altro partito dei sindaci? «È vero, ci hanno provato altre volte, soprattutto in momenti di grande debolezza politica. Ma con risultati poco entusiasmant... continua

Quali sono gli ostacoli che separano l'intesa Bonino-Tabacci dal Partito democratico : Quel che conta è che una forza politica non sia esclusa dalle elezioni. Ora, con Emma Bonino in pista, il Partito democratico lavora a formalizzare l'alleanza. Quel che sembrava solo una formalità, ...

Quali sono gli ostacoli che separano l'intesa Bonino-Tabacci dal Partito democratico : La fumata bianca arriva al mattino. In casa di Emma Bonino si presentano il segretario dei radicali italiani, Riccardo Maggi, il senatore Benedetto Della Vedova e Bruno Tabacci. Il capofila di Centro democratico, poche ore prima, ha parlato con la leader radicale per dire che, forse, una soluzione c'è. E nel vertice a quattro ne spiega i dettagli: Centro democratico mette a disposizione di +Europa il proprio simbolo. Stop, nessuna ...