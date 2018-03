Qatar | Martin vince in Moto3

Moto3 Qatar - vince Martin davanti a Canet - Dalla Porta è 3° : LOSAIN - In Qatar è subito Martin contro Canet, i due favoriti del Mondiale Moto 3. La gara per il primo posto è affare loro ma a spuntarla è il pilota della gresini , caduto nel warm up, , che lascia ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultati e classifica. Trionfa Martin - Dalla Porta sul podio. Che rimpianti per Bastianini : Ma veniamo alla cronaca della gara. Niccolò Antonelli, partito Dalla pole, ha un ottimo spunto in partenza , ma già nel primo giro si ritrova risucchiato nel gruppone e perde posizioni , mentre ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultati e classifica. Trionfa Martin - Dalla Porta sul podio. Che rimpianti per Bastianini : La Spagna fa subito la voce grossa nella prima gara stagionale della Moto3, in programma sul circuito di Losail, in Qatar. Ma l’Italia reca con sé il rimpianto per l’uscita di scena di Enea Bastianini, in lotta per la vittoria ma caduto a 13 giri dal termine. Jorge Martin Porta a casa la vittoria battendo in volata il connazionale Aron Canet e coronando una prestazione eccellente, in cui è lui a condurre le danze sin dalle prime ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Niccolò Antonelli - prova della maturità. Bastianini per la rimonta. Martin e Canet favoriti : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE della Moto3 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.45 Ben ritrovati. Alle 14.00 ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Niccolò Antonelli in pole! Martin 2° per un millesimo : E’ un Niccolò Antonelli di lusso quello di queste qualifiche del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2018 di Moto3. Una pole strappata nell’ultimo tentativo sfruttando il gioco delle scie e precedendo di appena un millesimo lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota della Honda, del team di Paolo Simoncelli, è stato bravissimo ad interpretare il momento giusto in un turno reso molto complicato dalla presenza di tanto vento e sabbia in ...

Moto3 - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : Jorge Martin da record! Tantissima Italia nella top-10 : Seconda sessione di prove libere per la Moto3 sul circuito di Losail, per il GP del Qatar, prima competizione del Motomondiale 2018. Un assolo spagnolo con i riflettori accesi: si è preso la scena Jorge Martin con una prestazione che gli è valsa il nuovo record della pista. Una sessione dominata in lungo e in largo per l’iberico che non ha lasciato spazio a nessuno degli avversari. Da sottolineare però una super Italia: tantissimi azzurri ...