"Tutto quello che si può fare dall'esterno per favorire un dialogo è nell' interesse dei catalani, degli spagnoli e di tutti gli europei.Lo dice, in una intervista a Repubblica, il leader catalano Carles. In merito all'indipendenzasottolinea di essere "disponibile a lavorare su altri modelli per arrivare a un accordo". Tra questi "il modello svizzero rispetta la diversità culturale e linguistica e mostra che la coesistenza è possibile". Ma "la Spagna doveva riconoscerciinterlocutori".(Di domenica 18 marzo 2018)