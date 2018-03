Prossimo turno Serie A | 30^ giornata | orari delle partite Quando si gioca dopo la pausa?

oasport

(Di domenica 18 marzo 2018) IldellaA 2018 di calcio si disputerà integralmente sabato 31 marzo, vigilia di Pasqua. Il campionato si ferma infatti per due settimane: prevista laper le Nazionali, l‘Italia affronterà l’Inghilterra e l’Argentina in amichevole. La 30^dellaA si svolgerà tutta in giorno, ma in formato spezzatino: si incomincia con il lunch match tra Bologna e Roma si chiude con il big match tra Juventus e Milan. La sfida tra bianconeri e rossoneri è la sorpresa nell’uovo. Nel pomeriggio, invece, il Napoli sarà impegnato sul campo del Sassuolo, l’Inter a San Siro contro il Verona, la Lazio in casa con il Benevento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e glidi tutte ledeldellaA (31 marzo). Tutte lesaranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset ...