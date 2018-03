Prevenzione contro i tumori giovanili | Progetto Martina informa i giovani

Glaucoma - fatevi sempre controllare dall'oculista. La Prevenzione può salvare la vista : Glaucoma: di cosa si tratta? Il Glaucoma, che colpisce 55 milioni di persone nel mondo,è la prima causa planetaria di cecità irreversibile e si manifesta quasi sempre coinvolgendo i due occhi, ...

Gettavano lettere dell'Asp per controlli Prevenzione - denunciati tre postini privati nel vibonese : Joppolo , Vibo Valentia, - La corrispondenza che avevano l'incarico di recapitare abbandonata volutamente per strada, in mezzo ai cespugli: in questo caso tre postini di una società privata non hanno ...

Contro le mutilazioni genitali femminili : Prevenzione - diagnosi e terapie : Il 6 febbraio è stata la Giornata internazionale per la Tolleranza Zero sulle mutilazioni genitali femminili (hashtag #endFGM), ma in ogni giorno dell’anno dobbiamo impegnarci per eliminarle. Le mutilazioni (cutting, escissione, modificazioni, alterazioni) dei genitali femminili sono interventi illegali, violenze che sono state e sono subite da milioni di donne in tutto il mondo, non sono prescritte da alcuna religione, non hanno nessuna ...

Giornata mondiale contro il cancro : Oncologi : ecco le 12 regole della Prevenzione : Gli esperti hanno iniziato ad attribuire sempre più importanza alla prevenzione soprattutto negli ultimi decenni, perché i casi di tumore nel mondo sono in continuo aumento. Due fattori che ...

I test genetici predittivi per una giusta Prevenzione contro il #cancro dal BRCA alle altre mutazioni : Negli ultimi tempi i casi di tumore sembra stiano aumentando, o forse è semplicemente la percezione che ne abbiamo. Più si cresce e più facilmente si ha a che fare con amici o parenti colpiti da questa malattia, quando non siamo noi stessi a dover fare i conti con patologie più o meno gravi. Ma perché ci si ammala di cancro? Nei tessuti normali le cellule si riproducono dividendosi, al fine di fare fronte alle varie necessità ...

Contro il fenomeno delle baby gang l'arma giusta è la Prevenzione : Il fenomeno delle baby gang sta diventando una vera e propria emergenza nazionale. Solo pochi giorni fa il ministro dell'interno Minniti si è recato a Napoli in un vertice alla prefettura per parlare di sicurezza e ordine pubblico. Come al solito si parla di un fenomeno inControllato e apparentemente inControllabile solo quando oramai è troppo tardi. Ma, in realtà, una soluzione c'è. Prevenire, non punire Certo, questo sarebbe l'imperativo ...

Napoli - De Magistris : “La criminalità minorile deve essere una priorità. Più controllo e Prevenzione” : “Tra qualche giorno presenteremo un piano in prefettura per il 2018, ma da ex magistrato e da sindaco dico che oggi c’è bisogno di maggiore controllo del territorio. La risposta più importante e immediata deve essere data da chi ha il dovere di prevenire e perseguire i reati. Ci vogliono più risorse umane, materiali ed economiche sul controllo del territorio e sulle forze di polizia. Sono assolutamente favorevole al fatto che ai ...