Poker Ronaldo al Girona

Liga - Poker del Real Madrid al Valencia : Zidane respira - doppietta di Cristiano Ronaldo : La ferita per l’eliminazione dalla Coppa del Re per mano del Leganes è ancora presente in casa Real Madrid. I ‘Blancos’ però si sono rialzati vincendo la propria sfida di Liga con il Valencia. La squadra di Zidane ha calato il poker con i goal di Cristiano Ronaldo, che ha Realizzato una doppietta dal dischetto, Marcelo e Kroos. Da Santi Mina invece la rete del momentaneo 1-2 dei padroni di casa. Tre punti preziosi per il Real ...