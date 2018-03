Più zar di prima

Una chiesa a forma di scarpetta di cristallo per attirare Più fedeli e celebrare bizzarri matrimoni : Forse, però, è più facile che una chiesa del genere riesca a richiamare più che altro tanti turisti da ogni parte del mondo. www.forbes.com Tuttavia 'le vie del Signore sono infinite' e noi non ...

Tim - il fondo Elliott ha Più del 5% e accusa Vivendi di conflitto di interessi. I francesi : “Vuole destabilizzare” : Il fondo Elliott accusa Vivendi di essere in conflitto d’interesse nel caso Telecom Italia (Tim) per via dello scontro in atto fra Vivendi e Mediaset su Premium. Da Parigi, il gruppo guidato da Vincent Bolloré si chiede perché mai dovrebbe tener conto delle osservazioni “di un fondo avvoltoio, ben noto per le sue iniziative di breve respiro e che detiene il 3% delle azioni Telecom più altri strumenti finanziari non ben identificati”. Con ...

“Aldo Moro - i terroristi parte di un gioco Più grande di loro”. Così le potenze Nato volevano sbarazzarsene. Prima delle Br : Non è questione di dietrologia e complotti. Sono i documenti a parlare. E i documenti mostrano che non erano solo le Brigate rosse a vedere in Aldo Moro un nemico. E’ il filo conduttore del libro di Giovanni Fasanella Il puzzle Moro (Chiarelettere, 368 pagine, 17,60 euro), basato su testimonianze e documenti inglesi e americani oggi desecretati. Negli anni Sessanta e Settanta Londra, Washington, Parigi e Berlino temono innanzitutto che in ...

Così il mondo sempre Più caldo rischia di dimezzare la biodiversità : ... è avvenuto un innalzamento delle temperature , anche se il cambiamento climatico non è un fenomeno che si può definire 'uniforme' in tutto il mondo. In aree regionali o foreste, dalla riserva ...

Droga - alcol e azzardo : 700 pazienti in cura alla Asl dell'Aquila - il picco Più alto ultimi 9 anni.. : L'Aquila - 94 persone in più, rispetto all’anno precedente, sono state prese in carico nel 2017 dal SerD della Asl di L’Aquila per dipendenza da Droga, alcol e gioco d’azzardo. Un incremento di pazienti che è il più alto degli ultimi nove anni e che dà la misura della portata di un disagio sempre più diffuso. Nel 2017 (così come in anni precedenti) la voce che incide di più, in termini numerici, è ...

Turisti cinesi in viaggio : Più del 90% disposto a utilizzare sistemi di pagamento mobile : I metodi di pagamento mobile sono sempre più diffusi in tutto il mondo, e contribuiscono a supportare in maniera importante la connettività e l'efficienza attraverso l'ecosistema commerciale".

Roma - Di Francesco : 'Torino Più attento alla difesa con Mazzarri' : Roma - Vietato pensare alla Champions League. Eusebio Di Francesco teme le distrazioni europee e invita l'ambiente a non proiettarsi oltre la gara con il Torino di domani sera all' Olimpico . 'Abbiamo ...

"Con il deja vu si prevede davvero il futuro?". Una ricerca fa luce su uno dei Più bizzarri fenomeni : A tutti sarà capitato prima o poi di avere quella bizzarra e inspiegabile sensazione di aver già vissuto un determinato evento. A volte si ha l'impressione di sapere in anticipo come andranno le cose in quel preciso momento, quali parole verranno pronunciate, quali gesti verranno compiuti. Il fenomeno, noto come déjà-vu, dal francese "già visto", è da sempre un mistero per gli scienziati. Una recente ...

U&D - non era mai successo prima : Mariano Catanzaro e il bacio Più lungo di sempre : FUNWEEK.IT - Le ultimissime notizie sul talk dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che Mariano Catanzaro e la bella corteggiatrice Federica Pattacini si sono scambiati quello che Tina Cipollari ...

Moto Gp - Zarco il Più veloce davanti a Rossi nella seconda giornata di test in Qatar - : È del francese Johann Zarco , Yamaha Tech 3, il miglior tempo , 1:54.029, dell'ultima giornata di test invernali pre-campionato sul circuito di Losail che il 18 marzo ospiterà il Gp del Qatar, prima ...

Torino - Mazzarri : "Voglio vedere una reazione. Riconquistiamo l'ambiente e arriviamo Più in alto possibile" : 'Domani voglio vedere una squadra combattiva e orgogliosa, il Toro deve ripartire dopo la brutta prova di Verona'. È un Walter Mazzarri molto carico quello che si presenta nella sala conferenze dell'...

Chi è depresso è Più propenso ad utilizzare queste espressioni : La lingua non mente. Soprattutto quando si parla di depressione. Secondo un recente studio, pubblicato sulla rivista "Clinical Psychological Science", le persone depresse sono più propense a pronunciare alcune parole rispetto ad altre. E non si tratta solo di "tristezza", "disperazione" e "solitudine": è soprattutto l'uso dei pronomi a costituire una spia della depressione.Stando a quanto riportato da Mohammed Al-Mosaiwi, ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari continua a ‘bullizzare’ Gemma Galgani : un cattivo esempio che non fa Più ridere nessuno : A tutto c’è un limite, anche ai siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne. Da ormai quattro anni la Dama e l’opinionista del programma pomeridiano di Canale 5 non si amano affatto: la prima è un po’ sfortunata in amore (e molte sfighe se le va a cercare), mentre la seconda è chiamata a dispensare opinioni e la sua idea di vita è molto distante da quella della 68enne torinese. Ci sta, fa parte del programma ...

Elezioni : Pizzarotti - voterò Bonino - Radicali Più vicini a mie idee - 2 - : Il mondo si sta polarizzando e io ho fatto la mia scelta, sto dalla parte delle donne e degli uomini d'Europa. Sarà un voto di vicinanza a un'idea. Questo, e la mia storia politica parla per me, non ...