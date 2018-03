Pesaro | travolta mentre si trovava sulla bici | gravissima

Blastingnews

(Di domenica 18 marzo 2018) Un grave incidente stradale si è verificato nella città dinella giornata di ieri 17 marzo: una signora è statasia bordo della suacletta ed è rimasta gravemente ferita. Nella stessa zona, ma in autostrada, il giorno prima un altro incidente ha visto coinvolta un'auto e un camion., grave incidente: ferita gravemente 58enne Una donna di 58 anni nella giornata di ieri intorno alle ore 18:00 nella città di, precisamente in via Fratti, è rimasta gravemente ferita durante di un incidente stradale. Dalle ultime informazioni che ci giungono sembrerebbe che la 58enne stesse viaggiando a bordo della suaelettrica quando, per cause in corso di accertamento, è statada un'autovettura guidata da un'altra donna. Nell'impatto la 58enne è stata sbalzata sull'asfalto ed è rimasta gravemente ferita. Sul posto si sono recati immediatamente ...