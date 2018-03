Pensioni | stop Fornero? Calenda | Salvini e Di Maio governino | le novità

Pensioni - Draghi : stop legge Fornero? Conti pubblici importantissimi - le novità Video : L’idea di un possibile abolizione della riforma #Pensioni della Fornero preoccupa non poco la troika. L’abolizione della legge Fornero sarebbe tra le misure preferite dagli italiani, come in un certo senso dimostra anche il successo elettorale del Movimento 5 stelle [Video] guidato da Luigi Di Maio e della Lega guidata Matteo Salvini che in campagna elettorale hanno molto insistito sulla riforma Pensioni proponendo la Quota 100 per tutti, la ...

Pensioni - da marzo stop alle trattenute sull'assegno : I pensionati possono tirare un sospiro di sollievo. Nell’assegno di marzo non si vedranno addebitare nessuna trattenuta sulla pensione come invece avvenuto nei mesi di marzo e febbraio. Si...

Pensioni - novità da Renzi : ‘Stop Fornero? Scaloni fatti da Lega - io serio’ Video : Non segue la tendenza elettorale del momento [Video] e non parla alla pancia degli elettori, sulla riforma #Pensioni il candidato premier del Partito democratico, #Matteo Renzi, si schiera senza tanti giri di parole in posizione contraria all’abolizione della legge Fornero, tra i punti del programma elettorale del principale avversario, Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle, ma anche del centrodestra e in particolare del leader ...

Pensioni - Di Maio : stop legge Fornero e aumento minime - le novità Video : Il superamento della legge Fornero, la proroga del regime sperimentale Opzione donna, l’istituzione della Quota 41 per i lavoratori precoci e della Quota 100 per tutti, estensione dei benefici per i lavoratori impegnati in categorie di lavoro usuranti, nuove formule per l’accesso alla pensione anticipata in modo da consentire la staffetta generazionale ormai bloccata da tempo, ma soprattutto l’aumento degli assegni previdenziali più bassi: ...

Pensioni - novità da Renzi : no stop Fornero - sì aumento 14esima Video : Proposte e polemiche sulla riforma #Pensioni continuano ad animare la campagna elettorale, gli italiani ne sentiranno di cotte e di crude, come si suol dire, da qui al 4 marzo 2018, il giorno delle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. A tenere banco nelle ultime ore è lo scontro interno nel centrodestra sulla legge Fornero tra Silvio Berlusconi Forza Italia e Matteo Salvini Lega il quale ha dalla sua parte, oltre il programma gia' ...

Pensioni - Di Maio : stop Fornero e proroga Opzione donna - le novità Video : Sembra avere le idee chiare il Movimento 5 stelle sulla riforma #Pensioni da mettere in campo in caso di vittoria elettorale alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il candidato premier pentastellato, #Luigi Di Maio, si è più volte espresso per la cancellazione della legge Fornero e nei giorni scorsi ha criticato il leader della Lega Matteo Salvini dopo la spaccatura registrata nel centrodestra sulla questione previdenziale, spaccatura che ...

Pensioni - Di Maio : stop Fornero e minime a 780 euro - le novità Video : Resta solo il centrosinistra guidato dal Pd di Matteo Renzi a non voler rottamare la riforma #Pensioni targata Fornero, varata nel 2011 dal Governo Monti in un periodo drammatico per l'Italia che si trovava sull'orlo del default. La legge Fornero fu una delle soluzioni messe in campo per ridurre la spesa e tutelare le finanze pubbliche [Video], evidentemente a danno di milioni di lavoratori, molti dei quali ancora oggi non riescono ad accedere ...

Riforma Pensioni - Gentiloni : no stop Fornero - non si può scardinare il sistema Video : Da una parte c'è chi l'attacca duramente e propone di abolirla, dall'altra parte c'è chi chiede di modificarla significativamente, pochi quelli che difendono la Riforma #Pensioni targata Fornero. Mentre in campagna elettorale il leader della Lega Matteo Salvini e il candidato premier del Movimento 5 stelle [Video] continuano a promettere l'abolizione della legge Fornero varata nel 2011 in un momento di crisi drammatica per l'Italia, mostra la ...

Pensioni - Lega : stop Fornero e sì Quota41 tra le novità nel nostro programma Video : Chi è favorevole chi contrario alla sua abolizione, chi propone e il rilancia modifiche che apportino significativi cambiamenti chi sostiene che in parte sia stata gia' modifica: di certo c'è che il tema della riforma #Pensioni, e in particolare della revisione della legge Fornero, continua ad agitare la campagna elettorale. Soprattutto nel centrodestra. E tante ne sentiranno gli italiani, c'è da scommetterci, da qui al 4 marzo 201, quando ...

Pensioni : riforme Salvini o Di Maio? Stop Fornero e dentro quota 100 e 41 Video : Adesso che siamo entrati nel pieno della campagna elettorale, tutte le compagini politiche che cercano di vincere le elezioni e sostituire il Pd alla guida della nazione parlano di abolire la Legge Fornero. Si tratta dell’ultima riforma Pensionistica di cui si ha memoria ed è quella alla quale tutti gli italiani attribuiscono molti dei problemi previdenziali. Lega e M5S per esempio parlano di cancellare definitivamente la Legge Fornero e di ...

Pensioni - centrodestra compatto : stop Fornero - ultime novità Video : Il centro-destra compatto per l'abolizione della riforma #Pensioni targata Fornero. E' una delle priorita' indicate in caso di vittoria alle elezioni politiche del 2018 dai leader della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, rispettivamente #Matteo Salvini, #Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ieri hanno siglato il nuovo accordo in vista dell'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. L'abrogazione della legge Fornero è stato in ...

Pensioni - centrodestra compatto : stop Fornero - ultime novità : Di parere opposto il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan secondo il quale abrogare la legge Fornero "sarebbe un gravissimo errore, perché - ha detto secondo quanto riporta l'...

Pensioni - Lega : su stop legge Fornero serve chiarezza degli alleati - le novità Video : Riforma #Pensioni con la revisione della legge Fornero, dibattito in corso nel centro-destra [Video] in vista delle elezioni politiche del 2018. Ieri è intervenuto il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Renato Brunetta, gia' ministro della Pubblica amministrazione di uno dei quattro governi presieduti da Silvio Berlusconi il quale, però, non si è ancora espresso con nettezza sulla legge Fornero, puntando piuttosto alla proposta ...