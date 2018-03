Pd | Damiano | contro Orlando attacchi virulenti

Riforma pensioni - Damiano contro Salvini sulla legge Fornero Video : Anche in questo 2018 continua a tenere banco e ad alimentare numerose polemiche la Riforma #pensioni. E come al solito, dopo avervi parlato della delusione per quel che concerne l'Opzione Donna [Video], uno degli argomenti più intricati e che maggiormente suscita discussioni tra gli addetti ai lavori è l'ormai famosissima legge Fornero. Proprio in merito si sono scontrati il segretario federale della Lega Nord Matteo #Salvini e il presidente ...

Riforma pensioni - Damiano contro Salvini sulla legge Fornero : Anche in questo 2018 continua a tenere banco e ad alimentare numerose polemiche la Riforma pensioni. E come al solito, dopo avervi parlato della delusione per quel che concerne l'Opzione Donna, uno degli argomenti più intricati e che maggiormente suscita discussioni tra gli addetti ai lavori è l'ormai famosissima legge Fornero. Proprio in merito si sono scontrati il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini e il presidente della ...

Ciclismo - Damiano Caruso : 'Contro la Sky non si può fare nulla' Video : Per Damiano Caruso, il corridore siciliano della BMC, sta per iniziare una nuova stagione da vivere come gregario di Richie Porte. A trent’anni da poco compiuti Caruso ha trovato in questo ruolo la sua dimensione in mezzo al gruppo, come spalla per un corridore che punta alla vittoria nei grandi giri. Il compito che lo aspetta è senz’altro difficile, tanto più in un settore in cui il Team Sky [Video] ha spadroneggiato negli ultimi anni, ...