ilfattoquotidiano

: Pd, da Veltroni a Calenda fino a Cacciari: “Se lo chiede Mattarella è giusto trattare per un governo con il M5s” - erregi69 : Pd, da Veltroni a Calenda fino a Cacciari: “Se lo chiede Mattarella è giusto trattare per un governo con il M5s” - Cascavel47 : Pd, da Veltroni a Calenda fino a Cacciari: “Se lo chiede Mattarella è giusto trattare per un governo con il M5s”… - TiagoVRey : Dopo lo spocchioso #Calenda ora #Veltroni, se il cambiamento del #PD comincia cosi la fossa scavata da #Renzi al pa… -

(Di domenica 18 marzo 2018) L’ultimo in ordine cronologico è Walter, fondatore e primo segretario. Prima ci sono stati Gianni Cuperlo, Carloe Andrea Orlando. E poi, ovviamente, una serie di intellettuali che Matteo Renzi aveva messo in soffitta bollandoli come “gufi“. Il tema è tra i più delicati: appoggiare o no un governo guidato dal Movimento 5 stelle? Domanda alla quale tutti o quasi i leader dem hanno già risposto. “Assolutamente no”. “Mai con i pentastellati”. “Il Pd è all’opposizione”, dicono praticamente a ogni occasione dal giorno successivo alla disfatta elettorale. I toni si fanno molto meno netti, però, se un’ipotesi del genere dovesse essere caldeggiata dal Quirinale. Lo chiamano governo di scopo, esecutivo con tutti per varare una legge elettorale e su alcuni temi concordati, ma alla fine appare per quello che è: ...