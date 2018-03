Parte il tour di Francesca Michielin | sono già cinque i sold out

Appuntamenti musicali : due nuovi dischi e un tour in Partenza : La trap, suono dell'hip hop di oggi a base di ritmiche rallentate e melodia, monopolizza le classifiche grazie allo streaming, ma ora sembra aver trovato anche una sua dimensione live. Con il secondo ...

Beyoncé e Jay-Z - arrivano in Italia per la seconda Parte del tour On The Run : The Queen is back, o quasi. Dopo qualche tira-e-molla e con conseguente aumento dell’hype, finalmente è ufficiale: Beyoncé e Jay-Z stanno preparando un nuovo tour insieme, che comincerà con la tranche europea il prossimo 6 giugno (a Cardiff, per la precisione) e che farà due tappe in Italia, a Milano e Roma, rispettivamente i prossimi 6 e 8 luglio a San Siro e allo Stadio Olimpico. Si chiama OTR II, il nuovo tour della coppia d’oro ...

Tour de France - nel 2020 la Partenza da Nizza : Il Tour de France 2020 partirà da Nizza sulla Costa Azzurra. Lo hanno annunciato gli orgaNizzatori della Grand Boucle, ricordando che Nizza ospiterà la cosiddetta "Grand Depart" per la seconda volta ...

Tour de France 2020 : la Grande Partenza sarà a Nizza! Seconda volta in Costa Azzurra : Il Tour de France 2020 partirà da Nizza. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori della Grand Boucle. Sulla Costa Azzurra scatterà la corsa a tappe più prestigiosa del mondo, per la Seconda volta dopo il 1981 quando Bernard Hinault arrivò in maglia gialla a Parigi per la terza volta. Entusiasmo da parte del Direttore Christian Prudhomme: “Ritengo che molti ciclisti saluteranno questa notizia con un Grande sorriso”. “Il Tour ...

Sfera Ebbasta : a un mese dalla Partenza - sono dodici i sold out del 'Rockstar tour 2018' : Oltre a popolare tutte le classifiche italiane di vendita e sulle piattaforme streaming, il Re della Trap è più che atteso anche con il suo Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018 che a un mese dal ...

Beach volley - World Tour 2018. Ecco i Satellite CEV che da quest’anno fanno Parte del circuito Mondiale : E’ di poche settimane fa la notizia dell’accordo fra CEV e FIVB per la trasformazione (in realtà è uno sdoppiamento) dei tornei finora denominati Satellite CEV e che da ora in poi saranno torneo 1 Stella World Tour. Una decisione che non ha trovato entusiasmi particolari nell’ambiente, con qualche coppia che si vedrà la strada chiusa per l’ingresso in Main Draw e anche in Tabellone. Si inizia dal 29 marzo all’1 ...

GIORGIA : riParte in tour domani dal PalaLottomatica di Roma con”ORONERO LIVE : l via domani, venerdì 2 marzo, “ORONERO LIVE” di GIORGIA, 6 imperdibili appuntamenti dal vivo che partiranno con il doppio LIVE (2 e 3 marzo) al PalaLottomatica di Roma e proseguiranno poi a MILANO e PADOVA: un’occasione unica per festeggiare un anno e mezzo di grandi successi targati “Oronero”! Nelle date di “ORONERO LIVE” GIORGIA si esibirà per la prima volta nella sua carriera su un palco posto al centro del palazzetto, che permetterà al ...

Parte da Firenze il tour dei Gizmodrome : Firenze, 1 MAR - Parte da Firenze il tour mondiale dei Gizmodrome, supergruppo progressive rock formato da Stewart Copeland , Police, , Adrian Belew , King Crimson, , Mark King , Level 42, e Vittorio ...

La Pfm riParte da Milano con Emotional Tattoos : il tour sbarca in Sudamerica e Stati Uniti : La ripartenza è già sold out, segno che la musica della Pfm affascina e fa ancora sognare. Venerdì 2 marzo, al teatro dal Verme, la band di Franz Di Cioccio torna in pista dopo settimane di stop. Il ...

Rimini - Parte alla grande il tour di Gianni Morandi / FOTO : Rimini, 25 febbraio 2018 - Lo hanno aspettato fino quasi all'una di notte , le Cuginissime Azdore Romagnole con tanto di striscione in mano: una folta schiera di donne non proprio giovanissime, che ...

Beethoven da Sassari a Cremona - riParte la tournée di Spira mirabilis : Roma, 23 feb. (AdnKronos) - BPER Banca è partner esclusivo della tournée italiana di Spira mirabilis, che nei prossimi giorni toccherà quattro città da Sud a Nord Italia. L’originale Ensemble, rigorosamente senza direttore, proporrà nei teatri italiani la sinfonia n.6 di Beethoven. L’orchestra sarà

