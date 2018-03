Parlamento | venerdì l’insediamento | attesa entro sabato elezione presidenti Adnkronos

meteoweb.eu

(Di domenica 18 marzo 2018) Roma, 18 mar. () – Ancora qualche giorno e poi la diciottesima legislatura sarà formalmente avviata.prossimo, 23 marzo, sono convocate le prime sedute di Camera e Senato, rispettivamente alle 11 e alle 10.30, e da domani inizieranno le procedure di registrazione dei nuovi parlamentari. La prima tappa di un percorso segnato da una serie di adempimenti, al termine dei quali, probabilmente subito dopo Pasqua, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in grado di avviare le consultazioni per la formazione del nuovo governo. La seduta inaugurale a Montecitorio sarà presieduta da Roberto Giachetti, il più anziano pertra i vicedella legislatura precedente. Criterio con il quale verranno scelti quattro segretari d’Aula, risalendo anche alle legislature precedenti, in mancanza dei quali si ricorrerà ai deputati più giovani ...